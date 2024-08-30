Рух з дублем Краснопіра знищив Інгулець у 5 турі УПЛ

Львівський Рух обіграв Інгулець в межах 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 5:0.

Львів'яни вийшли вперед на 14-й хвилині. "Жовто-чорні" розігнали прекрасну атаку та вивели Іллю Квасницю віч-на-віч з голкіпером. Його удар прийняла стійка, але на добиванні зіграв Карабін (1:0).

По-справжньому господарі включилися на старті другої половини гри, коли за 15 хвилин змели суперників. Спочатку Ілля Квасниця підхопив м'яч перед штрафним майданчиком Інгульця та потужним ударом пробив голкіпера (2:0). Надалі голом відзначився 21-річний форвард Ігор Краснопір, який зміг пройти у штрафний майданчик та з-під оборонця пробив повз голкіпера (3:0).

Віталій Холод зробив рахунок непристойним, коли головою замкнув передачу Остапа Притули зі штрафного та забив дебютний гол в УПЛ (4:0). А вже через чотири хвилини Краснопір оформив дубль, коли замкнув простріл Квасниці з правого флангу (5:0).

Рух здобув третю перемогу та з 9 очками ділить першу сходинку з Олександрією. В Інгульця наразі 3 бали та 13-те місце у турнірній таблиці.

Чемпіонат України — УПЛ

5 тур, 30 серпня

Рух (Львів) — Інгулець (Петрове) 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Карабін, 2:0 - 47 Квасниця, 3:0 - 51 Краснопір, 4:0 - 57 Холод, 5:0 - 61 Краснопір

Рух: Ледвій, Сич, Холод, Дідик (65 Товарницький), Роман, Федор (77 Русняк), Підгурський (77 Слюсар), Притула (65 Рунич), Квасниця, Краснопір, Карабін (73 Семотюк)

Інгулець: Паламарчук, Білоцерковець, Малиш, Шершень (77 Вілівальд), Мельничук (63 Сад), Волохатий, Лісняк (77 Могильний), П’ятов, Козак, Резепов (85 Кисленко), Пушкарьов (63 Мисик)

Попередження: 35 Дідик — 17 Мельничук

Рух наступний матч зіграє 14 вересня проти Ворскли, Інгулець в той же день зустрінеться з Чорноморцем.

Напередодні Зоря у більшості переграла Оболонь.