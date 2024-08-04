Цуріков виборов для Колоса нічию у матчі 1 туру УПЛ проти Оболоні

Київська Оболонь та ковалівський Колос розписали нічию у матчі 1 туру Української Прем’єр-ліги-2024/25.

Перший тайм пройшов спокійно для обох команд, але вже у другому півзахисник Колоса Андрій Цуріков відкрив рахунок, забивши перший м'яч команди у сезоні. На 58 хвилині Руслан Черненко зрівняв рахунок, а на 67 Слободян вивів "пивоварів" уперед. Здавалося, що доля матчу вже вирішена, але Цуріков з асистом Третякова на останніх хвилинах основного часу виборов для команди нічию.

Чемпіонат України — УПЛ

1 тур, 4 серпня

Колос — Оболонь 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 48' Цуріков, 1:1 - 59' Черненко, 1:2 - 67' Слободян, 2:2 - 87' Цуріков.

Оболонь: Рибка, Мединський, Дубко, Курко, Карась, Черненко, Мороз, Груша, Слободян, Суханов, Тарануха

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Харатін, Демченко, Гагно, Алефіренко, Сілва, Безбородько.

У другому турі Оболонь зіграє проти львівського Руха, а Колос прийматиме Інгулець. Напередодні в матчі-відкритті сезону Верес та Карпати розписали нульову нічию, а Кривбас мінімально здолав Чорноморець на власному полі.