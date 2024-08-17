Ротань-стайл працює: Олександрія здобула перемогу над Зорею

Олександрія здобула другу поспіль перемогу в УПЛ. Команда Руслана Ротаня на виїзді здолала Зорю.

Поєдинок завершився з рахуком 2:1. Гості зробили собі непоганий гандикап у два м'ячі ще в середині першого тайму — забили Безерра та Ковалець.

Луганський клуб у другому таймі додав швидкостей. Це дало результат на 51 хвилині, коли Джордан відквитав один гол.

До кінця гри "містяни" успішно тримали оборону і здобули перемогу. У попередньому турі Олександрія обіграла ЛНЗ.

Чемпіонат України — УПЛ

3 тур, 17 серпня

Зоря — Олександрія 1:2 (0:2, 1:0)

Голи: Джордан (51) — Безерра (24), Ковалець (32)

Зоря: Турбаєвський, Джордан, Нваезе (Вакула, 63), Вантух (Жуніньйо, 46), Яцик, Башич, Мічін (Дришлюк, 46), Тронтель, Кирюханцев (Кораблін, 63), Антюх, Герреро (Горбач, 78).

Олександрія: Єрмаков, Кравченко (Кампуш, 71), Калюжний, Ковалець (Смирний, 46), Філіппов, Шулянський (Костишин, 71), Мартинюк, Копина, Шабанов, Безерра, Шостак (Мишньов, 66).

Попередження: Нваезе (26), Джордан (81)

Тепер Олександрія має 6 очок за два матчі. Команда Ротаня вийшла на перше місце в таблиці. Зоря також має шість очок, але за три гри. Луганський клуб станом на 17 серпня посідає третє місце.