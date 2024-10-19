Полісся розписало нічию з Лівим Берегом у 7 турі УПЛ

Суботній ігровий день 10-го туру Української Прем'єр-ліги завершився матчем Полісся – Лівий Берег.

Зустріч завершился внічию 0:0. Полісся після цього результату продовжує перебувати на третій сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 21 бал. Лідером залишається київське Динамо (25 очок), другою йде Олександрія (23 бали). Лівий Берег наразі перебуває лише на 14-му місці, маючи в активі 8 очок.

У наступному турі Полісся 25 жовтня зіграє проти Колоса, а Лівий Берег 27 жовтня прийме луганську Зорю.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 19 жовтня

Полісся – Лівий Берег 0:0

Полісся: Волинець – Михайліченко, Сарапій (81 – Брістрич), Чоботенко, Шастал (57 – Віалле, 57) – Крушинський (81 – Смоляков), Кушніренко, Таллес Коста – Назаренко, Луїфер (57 – Пайшао), Лєднєв.

Лівий берег: Механів – Шаповал, Якимів, Семенов, Соколов – Дедух, Співаков (80 – Приходько) – Сіднней, Синиця (80 – Войцеховський), І. Когут (66 – М. Когут) – Сухоручко.

Попередження: 4 – Когут, 54 – Шаповал, 64 – Крушинський, 67 – Коста, 70 – Сарапій

Нагадаємо, 19 жовтня також відбулося київське дербі, в якому Оболонь приймала Динамо. Поєдинок завершився з рахунком 5:1 на користь "біло-синіх". В іншому матчі дня Олександрія мінімально перемогла Ворсклу.