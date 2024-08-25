Хет-трик Назаренка допоміг Поліссю розгромити Оболонь у 4-му турі УПЛ

На "Центральному" стадіоні у Житомирі відбувся матч 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому місцеве Полісся приймало київську Оболонь. Поєдинок завершився перемогою господарів із рахунком 4:0.

Ще до перерви "вовки" забезпечили собі перевагу в три м'ячі: дубль оформив Олександр Назаренко, а ще одним голом відзначився Олексій Гуцуляк.

На початку другого тайму Назаренко забив свій третій м'яч у зустрічі. Для 24-річного півзахисника це дебютний хет-трик у кар'єрі.

Оболонь за такого сценарію могла сподіватися хіба що на гол престижу, однак після того, як Максим Грисьо отримав пряму червону картку, навіть це завдання виявилося за межею можливостей "пивоварів".

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Полісся здобуло другу перемогу в трьох зіграних матчах на старті чемпіонату й має відтепер 7 залікових пунктів. В Оболоні лише один бал після чотирьох турів, підопічні Валерія Іващенка залишаються передостанніми в турнірній таблиці.

У наступному турі команда Імада Ашура зіграє на виїзді проти Чорноморця, а на Оболонь чекає домашній матч із луганською Зорею.

Чемпіонат України — УПЛ 4 тур, 25 серпня

Полісся (Житомир) — Оболонь (Київ) 4:0

Голи: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23

Вилучення: Грисьо, 54.

Полісся: Волинець — Смоляков, Чоботенко, Віалле, Тейлор, Крушинський, Бабенко, Таллес Коста, Назаренко, Пайшао, Гуцуляк.

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Дубко, Карась, Мединський, Черненко (Теслюк, 26), Мороз, Вітенчук, Блізніченко, Суханов (Тарануха, 26), Груша.