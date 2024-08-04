Зоря у доданий час здолала Інгулець в матчі першого туру УПЛ

Луганська Зоря на останніх хвилинах доданого часу вирвала перемогу над Інгульцем у матчі 1 туру Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25.

На 16 хвилині першого тайму Яков Башич відкрив рахунок за "біло-чорних", але вже на 29 хвилині Володимир Білоцерковець з асистом Олександра П'ятова зрівняв результат, і команди закінчили перший тайм нічиєю. У другій половині матчу команди вели рівну боротьбу, здавалося, що гра закінчиться мировою, але у доданий час Олександр Яцик ударом головою заніс м'яч у ворота Інгульця.

Чемпіонат України — УПЛ

1 тур, 4 серпня

Зоря — Інгулець 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 16' Башич, 1:1 - 29' Білоцерковець, 2:1 - 9+2' Яцик.

Зоря: Турбаєвський, Тронтель, Джордан, Ескінья, Вантух, Башич, Дришлюк, Яцик, Антюх, Герреро, Кирюханцев.

Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Малиш, Шершень, Дубілей, Петько, П'ятов, Волохатий, Богунов, Білоцерковець, Козак.

Напередодні в матчі-відкритті сезону Верес та Карпати розписали нульову нічию, а Кривбас мінімально здолав Чорноморець на власному полі. Раніше Шахтар розгромив Ворсклу з дублем Миколи Матвієнка.