Карпати у домашньому поєдинку поступились Поліссю у матчі 8 туру УПЛ

Сьогодні, 28 вересня, відбувся матч 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3.

Перший тайм пройшов під тиском гостей, які відкрили рахунок на 18 хвилині зустрічі, проте "леви" завдяки голу Дениса Мірошніченка одразу ж відігрались. Під кінець першої половини колишній гравець Карпат Олексій Гуцуляк знову вивів свою команду вперед.

У другому таймі домінація Полісся втілилась на 70-й хвилині протистояння. Олександр Назаренко забив свій 7 м'яч у сезоні та поставив крапку у зустрічі. Наразі Назаренко посідає першу сходинку у списку бомбардирів УПЛ.

Карпати (Львів) – Полісся (Житомир) 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 18 Крушинський, 1:1 – 19 Мірошніченко, 1:2 – 45+1 Гуцуляк, 1:3 – 70 Назаренко

Попередження: 25 – Крушинський

Карпати: 35. Кемкін, 11. Мірошніченко, 4. Бабогло, 47. Жан Педросо, 44. Саків (64 – Шах), 23. Альварес, 20. Очеретько (86 – Клименко), 8. Чачуа, 7. Підлипенець (46 – Костенко), 10. Невес (80 – Устименко), 37. Бруніньо (64 – Полегенько)

Полісся: 23. Волинець, 15. Михайличенко, 34. Жоао Віалле, 44. Чоботенко, 29. Смоляков, 60. Мельниченко, 7. Назаренко (72 – Лєднєв), 55. Крушинський (46 – Толедо), 95. Мустафаєв (55 – Кушніренко), 11. Гуцуляк (89 – Йока), 9. Ернандес (55 – Пайшау)

Наразі львівський клуб за 8 стартових турів набрав 8 з 24 можливих очок та посідає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ. Полісся з 17 балами розташовується на 2 сходинці.

Нагадаємо, вчора донецький Шахтар не втримав перемогу над рівненським Вересом (1:1).