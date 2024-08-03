Кривбас обіграв Чорноморець у першому турі УПЛ
Кривбас із Кривого Рогу переміг у матчі першого туру УПЛ одеський Чорноморець із рахунком 1:0.
Єдиний гол на шостій хвилині забив Єгор Твердохліб.
Гра пройшла з перевагою господарів поля. Вже в дебюті підопічним Вернидуба вдалося відкрити рахунок.
На 90-й хвилині після подачі Калина захисник гостей Бутко міг зрівнювати рахунок, але господарів урятував голкіпер Кліщук.
Кривбас — Чорноморець 1:0
Гол: Твердохліб, 6.
Кривбас: Кліщук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго, Вакулко (Бізімана 84), Кузик (Соса 68), Твердохліб, Луньов (Пое 68), Хомченовський (Микитишин 20), Прінс.
Чорноморець: Рудько, Єрмаков, Бутко, Васильєв (Габелок 73), Удод, Савченко, Шпорн, Хобленко, Янаков (Калин 68), Попов (Пшеничнюк 73), Арсич.
Попередження: Твердохліб 79
У другому турі Чорноморець прийматиме Зорю, а Кривбас у Львові зустрінеться з Карпатами.