Карпати здобули другу перемогу поспіль в УПЛ, обігравши Оболонь

Останнім матчем ігрового дня суботи, 26 жовтня в УПЛ було протистояння у Львові між Карпатами та столичною Оболонню. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

Долю матчу вирішив ранній гол: вже на десятій хвилині Бруніньйо відправив м’яч у ворота Олександра Рибки після передачі від Євгена Підлепенця. Для 24-річного бразильця це перший гол у складі Карпат.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

11 тур, 26 жовтня

Карпати – Оболонь – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 10 Бруніньйо

Карпати: Кінарейкін, Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Полегенько, Клименко (76 Рябов), Бруніньйо (76 Шах), Очеретько (62 Чачуа), Костенко (83 Саків), Підлепенець, Устименко (62 Невес)

Оболонь: Рибка, Сиасюк, Карась, Приймак, Грисьо, Мороз (46 Тарануха), Вітенчук (67 Слободян), Блізніченко (67 Груша), Черненко, Мединський, Суханов (77 Теслюк)

Попередження: 8 Клименко, 14 Жан Педросо, 18 Вітенчук, 47 Суханов, 70 Чачуа, 86 Рябов

Львів’яни завдяки цій перемозі набрали 15 очок і піднялися на сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ. Оболонь залишається передостанньою, 15-ю з 5 балами в активі.

Раніше Кривбас обіграв ЛНЗ з рахунком 3:1.