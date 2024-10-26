Олександрія обіграла Інгулець і вийшла в лідери, Паламарчук відбив пенальті в третьому матчі поспіль

Сьогодні, 26 жовтня, відбувся матч 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25, в якому Олександрія здолала Інгулець (2:1).

В пергому таймі команди швидко обмінялися голами. На 17 хвилині забив Жуан Безерру, який відзначився точним ударом головю після скидки від Шабанова. Інгулець відповів на 21-й хвилині влучним ударом Олександра Пʼятова.

Через 8 хвилин розіграш кутового на правому фланзі завершився пасом Кравченка на Мишньова, який точно пробив під поперечину.

На 64-й хвилині м'яч влучив у лікоть Мар'яну Мисику. Господарі отримали право на виконання пенальті, але Олексій Паламарчук у 3-му матчі поспіль відбив 11-метровий. В грі з Олександрією Паламарчука з точки не зміг переграти Філіппов, а раніше воротар Інгульця виграв дуелі в Ігора Невеса з Карпат і Шоти Нонікашвілі з ЛНЗ.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

11 тур, 26 жовтня

Олександрія – Інгулець 2:1

Голи: 1:0 – 17 Жуан Безерра, 1:1 – 21 Олександр П'ятов, 2:1 – 29 Дмитро Мишньов.

На 67 хвилині Олександр Філіппов (Олександрія) не забив пенальті (воротар).

Олександрія: Єрмаков – Мартинюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Копина, 89) – Мишньов (Смирний 69), Калюжний, Ковалець (Козак, 46) – Джевані, Філіппов (Кулаков 75), Беззера (Беляєв 88).

Інгулець: Паламарчук – Мисик (Резепов 73), Вілівальд, Шершень, Сидоренко – П’ятов (Лісняк 81), Волохатий – Могильний (Пушкарьов, 68), Сад (Козиренко 68), Білоцерковець – Сітало (Кисленко 74).

Попередження: 64 Мишньов

Олександрія піднялася на перше місце в таблиці УПЛ. У Олександрії вже 26 набраних очок, вона випереджає Динамо на 1 очко (у киян гра в запасі).

Нагадаємо, 11 тур стартував учора, 25 жовтня. У першому матчі дня Рух розписав мирову у грі з одеським Чорноморцем, а Полісся вдома втратило очки у грі проти Колоса.