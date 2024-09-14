Шахтар з хеттриком Бондаренка розгромив Карпати у 6 турі УПЛ

Донецький Шахтар здобув розгромну перемогу над львівськими Карпатами у матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 5:2. В середині першого тайму чинні чемпіони УПЛ вийшли вперед, вбивчим ударом відзначився Зубков. Львів'яни відігралися майже одразу, проте ще до кінця першого тайму Шахтар довів рахунок до розгрому.

Дубль до свого активу записав Артем Бондаренко, ще гол забив Данило Сікан. У другому таймі Бондаренко взагалі оформив хеттрик, другий у своїй кар'єрі. А на останніх хвилинах поєдинку Амбросій Чачуа скрасив фінальний рахунок, відквитавши один гол.

Чемпіонат України – УПЛ

6 тур, 14 вересня

Шахтар (Донецьк) – Карпати (Львів) 5:2 (4:1)

Голи: 1:0 - 21 Зубков. 1:1 - 25 Підлепенець, 2:1 - 29 Бондаренко, 3:1 - 39 Бондаренко, 4:1 - 42 Сікан, 5:1 - 65 Бондаренко, 5:2 - 84 Чачуа

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Франьїч, Бондар, Вінісіус Тобіас, Криськів (Степаненко 56), Бондаренко, Судаков (Гомес 81), Кевін (Егіналду 67), Зубков (Педріньйо 56), Сікан (Траоре 67).

Карпати: Кемкін, Саків, Адамюк, Бабогло, Мірошниченко, Альварес, Бруніньо (Шах 46), Чачуа (Клименко 88), Костенко (Тлумак 75), Підлепенець (Стеніо 46), Устименко (Невес 46).

Попередження: Криськів 28, Педріньйо 64, Кевін 67 – Мірошніченко 90+3

Наразі в Шахтаря 9 залікових балів після 6 турів та 6 місце, проте матч 5 туру проти Кривбасу команда недограла через тривогу. У Карпат наразі 5 очок і 12 сходинка в турнірній таблиці.