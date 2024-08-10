Зоря з голом Герреро переграла Чорноморець у 2 турі УПЛ
Одеський Чорноморець вдома поступився луганській Зорі у 2 турі чемпіонату України-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол у зустрічі на свій рахунок записав Едуардо Герреро, який головою переправив м'яч у ворота "моряків" після передачі Дениса Антюха.
Зоря після двох турів очолює турнірну таблицю чемпіонату з 6 балами в активі. У Чорноморця наразі в активі дві поразки та останнє місце в УПЛ.
Чемпіонат України — УПЛ
2 тур, 10 серпня
Чорноморець (Одеса) — Зоря (Луганськ) 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 50 Герреро
Чорноморець: Рудько, Бутко, Удод, Савченко (Лотоцький 89), Кисіль (Аршич 74), Єрмаков, Попов, Васильєв (Габелок 54), Шпорн (Калин 74), Янаков (Пшеничнюк 55), Хобленко
Зоря: Турбаєвський – Тронтель, Джордан, Нваезе, Вантух (Жуніор 87) – Кирюханцев (Вакула 63), Башич, Яцик, Мічин (Кораблін 63), Герреро (Горбач 71), Антюх (Беніто 71)
Попередження: Удод 90+2 – Кисіль 38, Кораблін 90+2
Чорноморець наступний матч зіграє 16 серпня проти Колоса, Зоря 17 серпня зустрінеться з Олександрією.
Напередодні Ворскла розгромила Лівий берег, а Динамо переграло рівненський Верес.