Зоря з голом Герреро переграла Чорноморець у 2 турі УПЛ

Одеський Чорноморець вдома поступився луганській Зорі у 2 турі чемпіонату України-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у зустрічі на свій рахунок записав Едуардо Герреро, який головою переправив м'яч у ворота "моряків" після передачі Дениса Антюха.

Зоря після двох турів очолює турнірну таблицю чемпіонату з 6 балами в активі. У Чорноморця наразі в активі дві поразки та останнє місце в УПЛ.

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 10 серпня

Чорноморець (Одеса) — Зоря (Луганськ) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 50 Герреро

Чорноморець: Рудько, Бутко, Удод, Савченко (Лотоцький 89), Кисіль (Аршич 74), Єрмаков, Попов, Васильєв (Габелок 54), Шпорн (Калин 74), Янаков (Пшеничнюк 55), Хобленко

Зоря: Турбаєвський – Тронтель, Джордан, Нваезе, Вантух (Жуніор 87) – Кирюханцев (Вакула 63), Башич, Яцик, Мічин (Кораблін 63), Герреро (Горбач 71), Антюх (Беніто 71)

Попередження: Удод 90+2 – Кисіль 38, Кораблін 90+2

Чорноморець наступний матч зіграє 16 серпня проти Колоса, Зоря 17 серпня зустрінеться з Олександрією.

Напередодні Ворскла розгромила Лівий берег, а Динамо переграло рівненський Верес.