Автогол не допоміг: Чорноморець розписав мирову з Вересом у 10 турі УПЛ

Одеський Чорноморець зіграв внічию з рівненським Вересом у матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Одесити вийшли вперед ще у середині першого тайму, після того, як гравець Вереса Євген Морозко зрізав м'яч у свої ворота.

Проте рівняни зуміли відновити паритет. Це сталося вже у середині другої 45-хвилинки, коли після вдалого розіграшу ауту захисник Семен Вовченко опинився на ударній позиції та потужно пробив по воротах. Більше голів у матчі не було.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 20 жовтня

Чорноморець – Верес 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Морозко (а.г.), 1:1 – 65 Вовченко

Чорноморець: Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Кисіль (Попов 46), Єрмаков, Жаржу (Лацабідзе 64), Гомес, Габелок (Васильєв 89), Петряк (Янаков 78), Хобленко (Пшеничнюк 78).

Верес: Когут, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Морозко (Куція 46), Кльоц (Кучеров 89), Яго, Дахновський (Шарай 74), Мрвальєвич (Гайдучик 63), Годя (Степанюк 63), Луан.

Попередження: Кисіль 44 – Шевченко 48

Після цього 10 турів Чорноморець та Верес знаходяться на 9 та 10 місці відповідно. В одеситів 11 очок, а у рівнян на 1 заліковий бал менше.

В п'ятницю тур відкрив донецький Шахтар, який на виїзді здобув мінімальну перемогу над Колосом. Перемогу команді Маріно Пушича приніс автогол.

У матчах за 19 жовтня сталася одна сенсація – Полісся вдома не зуміло дотиснути Лівий берег. Київське Динамо розгромило Оболонь, а Олександрія на власному полі мінімально обіграла Ворсклу.