Зоря переграла Ворсклу у матчі 8 туру УПЛ

Сьогодні, 30 вересня, відбувся завершальний матч 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Зоря у домашньому матчі переграла Ворсклу (2:0).

Перша половина зустрічі пройшла під тиском господарів, проте "червоно-чорні" змогли відкрити рахунок лише під кінець тайму. Досвідчений Пилип Будківський забив після подачі Джордана з кутового.

У другій половині гри попри велику кількість замін гостей під кінець зустрічі, другий м'яч забив захисник Зорі Джордан, який поставив крапку у матчі.

Зазначимо, що Ворскла не перемагає 5 матчів поспіль. Наразі клуб з 9 очками посідає 9 сходинку у турнірній таблиці. Зоря з 12 балами розташовується на 7 позиції.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 29 вересня

Зоря – Ворскла 2:0 (1:0)

Голи: 0:1 – 45 Будківський, 2:0 – 85 Джордан

Попередження: 60 – Ескінья

Зоря: 30. Туррбаєвський, 10. Жуніньо (72 – Кирюханцев), 4. Ескінья, 55. Джордан, 47. Вантух (89 – Трентель), 22. Мічин, 15. Дришлюк (89 – Вакула), 5. Яцик, 7. Антюх, 28. Будківський, 17. Горбач (89 – Хахльов)

Ворскла: 7. Ісенко, 27. Крупський, 25. Гучек, 5. Чорноморець, 4. Пердута, 6. Скляр (64 – Ндукве), 30. Нестеренко (79 – Ковталюк), 44. Хрипчук, 11. Кане (64 – Бацула), 77. Ієде, 33. М'якушко (79 – Черниш)

Нагадаємо, вчора Оболонь переграла Інгулець (2:1), Рух зіграв внічию з Колосом (0:0), Динамо декласувало Лівий берег (0:3).