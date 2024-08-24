Олександрія в неймовірному матчі перемогла Шахтар у 4 турі УПЛ

Олександрія здобула впевнену перемогу над донецьким Шахтарем у матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3. "Гірники" забили першими, спершу у ворота "містян" зрізав Артем Шабанов, а потім Дмитро Криськів збільшив перевагу чинного чемпіона УПЛ.

Проте олександрійці зуміли відігратися ще у першому таймі. На 37 хвилині нападник Олександр Філіппов скористався помилкою захисників Шахтаря, а потім Іван Калюжний шаленим ударом відновив паритет у зустрічі.

А друга 45-хвилинка розпочалася з 2 швидких голів Філіппова. Зауважимо, що це перший хеттрик в кар'єрі форварда. Підопічні Руслана Ротаня мали ще декілька шансів, зокрема удар у поперечину, після чого м'яч майже перетнув лінію воріт, проте відзначитись вони не зуміли.

А ось Шахтар вже у компенсований час відквитав 1 гол. На 90+5 хвилині забив Педріньйо.

Чемпіонат України — УПЛ

4 тур, 24 серпня

Олександрія — Шахтар 4:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 16 Шабанов (а.г.), 0:2 - 25 Криськів, 1:2 - 37 Філіппов, 2:2 - 41 Калюжний, 3:2 - 48 Філіппов (пен.), 4:2 - 57 Філіппов, 4:3 - 90+5 Педріньйо

Олександрія: Єрмаков, Кравченко (Феррейра 68), Копина (Скорко 81), Шабанов, Мартинюк (Смирний 81), Калюжний, Ковалець (Мишньов 61), Шостак (Ващенко 46), Беззера, Шулянський, Філіппов.

Шахтар: Різник, Конопля (Тобіас 78), Бондар, Матвієнко (Франьїч 63), Азаров (Егіналду 63), Криськів, Бондаренко (Невертон 63), Судаков, Кевін, Педріньйо, Сікан (Траоре 63).

Попередження: Ващенко 62 — Матвієнко 53.

Нагадаємо, у попередньому турі "містяни" на виїзді зуміли обіграти луганську Зорю. Наразі у команди лише перемоги і 9 залікових балів.

Донецький Шахтар у 3 турі також здобув виїзну перемогу. "Гірники" мінімально обіграли дебютанта УПЛ Лівий Берег. За 4 тури в підопічних Маріно Пушича 6 очок.