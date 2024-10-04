Інгулець уникнув поразки від Карпат завдяки ще одному бенефісу воротаря

Карпати та Інгулець не визначили сильнішого в 9-му турі Української Прем’єр-ліги.

Матч завершився нульовою нічиєю.

Попри складний початок гри, ближче до середини першого тайму Карпати перехопили ініціативу танавіть вийшли вперед на 33-й хвилині, але арбітр одразу ж скасував гол через офсайд.

За кілька хвилин після того "леви" мали ще одного чудову нагоду, коли Ігор Невес з "двійничка" постелив м’яч у ближній кут, але Олексій Паламарчук вчасно "склався" і впорався з його ударом.

Але найгостріший момент створив Інгулець. За кілька хвилин до перерви Станіслав Нурі-Малиш із близької відстані головою розстрілював ворота Олексія Кемкіна, але господарів врятувала стійка.

На початку другого тайму найпомітнішим гравцем був капітан Карпат Амброзій Чачуа. Спершу він увірвався з глибини і головою пробив у дальню стійку, а буквально через кілька хвилин таки забив гол, але взяття воріт знову скасували через положення поза грою.

Кульмінація поєдинку сталася на 80-й хвилині, коли львів’яни заробили пенальті. Одинадцятиметровий удар взявся виконувати Ігор Невес, який ще не забивав цього сезону, але воротар Інгульця вкотре врятував свою команду від поразки.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 4 жовтня

Карпати – Інгулець 0:0

Карпати: Кемкін, Адамюк (Полегенько, 74), Бабогло, Жан Педрозу, Мірошніченко, Альварес, Чачуа (Устименко, 90), Бруніньйо, Шах (Костенко, 74), Очеретько, Іґор Невес.

Інгулець: Паламарчук, Вілівальд, Малиш (Дубілей, 74), Шершень, Мельничук, Сад (Лісняк, 74), Козак, П’ятов (Чабан, 89), Сітало (Резепов, 74), Білоцерковець (Пушкарьов, 89), Волохатий.

Попередження: Шах, 73 – Сітало, 71

Завдяки цій нічиїй Карпати піднялися на 10 місце, зрівнявшись за очками з Ворсклою (по 9). Інгулець, своєю чергою, залишився на останній сходинці.

Нагадаємо, в матчі-відкритті 9-го туру Чорноморець на останніх хвилинах вирвав перемогу в Оболоні.