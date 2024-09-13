Оболонь та Олександія зіграли внічию у матчі 6 туру УПЛ

Київська Оболонь у домашньому матчі зіграла внічию проти Олександрії у матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Старт зустрічі залишився за гостями, які активно комбінували та створювали загрози біля воріт суперників. На жаль, нападник киян Ростислав Тарануха покинув поле через пошкодження. Його замінив молодий Денис Теслюк, який раніше виступав за Рух.

Другий тайм розпочався серією замін у гостів. Пізніше господарі також провели багато замін, проте це не принесло ніякої користі.

Зазначимо, що Олександрія вперше втратила очки у цьому сезоні УПЛ.

Чемпіонат України — УПЛ

6 тур, 13 вересня

Оболонь — Олександрія 0:0 (0:0)

Олександрія: Єрмаков, Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартинюк, Калюжний, Ковалець (63 Погорілий), Шостак (46 Мішньов), Беззера (89 Бєляєв), Шулянський (46 Джевані), Філіппов (63 Козак).

Оболонь: Федорівський, Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк, Вітенчук (72 Мороз), Слободян (55 Груша), Черненко, Мединський, Суханов (55 Блізніченко), Тарануха (14 Теслюк) (55 Бичек)

Попередження: Філіпов 31, Мартинюок 56, Вітенчук 58, Мединський 76

Нагадаємо, у попередньому турі Оболонь вдома програла луганській Зорі. Наразі у команди лише 2 набраних очка за 6 турів чемпіонату України.

Проте Олександрія у домашній зустрічі обіграла Колос. За 5 зіграних матчів у підопічних Руслана Ротаня набрано 13 балів. Вони посідають перше місце у турнірній таблиці.