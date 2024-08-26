Безпомічний Шахтар та гучна відставка. Підсумки 4 туру УПЛ

Феєричним та яскравим вийшло четверте і неповне ігрове коло вищої ліги України. Київське Динамо та полтавська Ворскла зіграють пізніше, а поки інші 14 клубів УПЛ забили 21 м’яч, 7 із яких глядачі побачили у одному матчі.

Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Донецький Шахтар програв другий матч із початку сезону. Таким чином, за підсумками 4 проведених ігор актив "гірників" дорівнює лише 6 балів. Такі показники — точно не "чемпіонський" графік.

Раніше колектив Маріно Пушича не зумів взяти очки у грі з Поліссям. Колектив Імада Ашура переграв Шахтар з рахунком 1:0.

Матч туру

Олександрія приймала Шахтар на стадіоні "Ніка", а команди подарували вболівальникам незабутній гостросюжетний поєдинок. Клуби не тільки показали надзвичайно приємний оку "нейтрального" шанувальника Гри футбол, а й були нестримними у своїх атаках.

Фото: ФК Олександрія

Гра принесла наразі найбільшу кількість забитих м'ячів із початку сезону-2024/25. Раніше Шахтар та Ворскла на двох забили 5 разів у 1 турі — всі голи на рахунку донецького клубу.

Гравець туру

Олександр Філіппов провів чи не кращий матч у кар'єрі. Нападник Олександрії зумів забити у ворота Шахтаря 3 м'ячі. Зайве говорити, що така кількість голів у одній грі для нападника кожного клубу УПЛ — Подія, а тим паче — для футболіста такої відносно скромної команди.

Філіппов поповнив склад Олександрії у міжсезоння. Це його перші голи за новий клуб. Також на рахунку форварда одна результативна передача.

Карма туру

У попередньому сезоні Шахтар переграв Олександрію без бою. Це сталося через наявність у складі "агрономів" незаявленого футболіста. Мова про Івана Калюжного. Цього разу хавбек не тільки зіграв "легітимно", а ще й відзначився забитим м'ячем.

Тож олександрійці фактично віддали донеччанам "боржок", чим суттєво ускладнили і без того неприємне становище "помаранчево-чорних". За чутками, в таборі "гірників" вже замислюються про можливу зміну тренера.

Команда туру

Олександрія переграла Шахтар у домашньому матчі, шокувавши команду Пушича з рахунком 4:3. Колектив із однойменного міста був надзвичайно впевненим у своїх намаганнях на половині поля суперника.

Так, "агрономи" провели не найкращий матч з точки зору гри в обороні, адже Олександрія пропустила втричі більше, ніж у двох попередніх іграх. Проте самовіддана та нестримна гра олександрійців біля воріт Дмитра Різника стала справжнім одкровенням. І прикладом для наступних суперників Шахтаря.

Відставка туру

Юрій Коваль більше не головний тренер Зорі. Як підтвердив сам фахівець на наступний день після поразки луганців від львівського Руху (0:3), надалі він сконцентрується на роботі в клубній структурі.

Наступником Коваля буде його помічник Младен Бартулович. Проте хорват є тимчасовою фігурою. "Чорно-білі" мають намір запросити на посаду наставника іншого спеціаліста, який має стати постійним очільником команди. За чутками, ним може стати колишній футболіст Зорі Желько Любенович.

Перемога туру

Лівий Берег здобув не тільки першу вікторію з початку сезону, а й прем’єрні три бали в УПЛ у історії клубу. Успіх у матчі з одеським Чорноморцем також приніс клубу з передмістя Києва перші залікові бали.

Єдиний та перший гол своєї команди в УПЛ у матчі забив центральний захисник ЛБ Андрій Якимів. Бек підключився до атаки своєї команди, й завершив зусилля партнерів точним ударом із меж штрафного майданчика. Для Якиміва це 3-й гол у Прем'єр-лізі в кар'єрі.

Невдаха туру

Артем Шабанов пережив не найприємніші емоції в матчі з Шахтарем. Центральний захисник Олександрії записав собі в пасив автогол. Крім того, 32-річний футболіст ще й став спіавтором забитого м'яча у виконанні Дмитра Криськіва, адже круглий опинився у воротах його команди у випадку з другим голом після того, як Артем підставив ногу.

Шабанов — один із наразі 5 новачків Олександрії, який поповнив ряди "агрономів" у статусі вільного агента. Попередній сезон Артем провів у складі житомирського Полісся.

Тренер туру

За завжди актуальною та вірною класифікацією Чемпіона Руслан Ротань встиг стати найкращим серед колег вже вдруге з початку сезону. І це не випадковість. Його Олександрія заслужено очолює таблицю УПЛ, маючи 100% показник, а також демонструє яскравий та привабливий футбол.

Цього разу "агрономи" не просто переграли Шахтар, а "перестріляли" суперника, показавши, чого вони варті у протистоянні з учасником групового раунду Ліги чемпіонів. Не можна не відзначити наступне: олександрійці показали, що вони не тільки відмінно готові фізично, а й успішно можуть перебудовуватися тактично під час матчу. Без останнього в сучасному футболі претендувати на перемоги неможливо.

Гол туру

Іван Калюжний зумів зробити те, що вдається далеко не всім футболістам усіх клубів УПЛ — шокувати Шахтар. Центральний півзахисник відзначився шаленим голом у ворота "гірників", коли на 41 хвилині сильним та точним дальнім зробив рахунок 2:2.

З початку сезону 26-річний колишній хавбек ісландського Кефлавіка провів 3 матчі, а взяття воріт діючого чемпіона для нього було першим. Зазначимо, що свого часу Калюжний захищав кольори також індійської Керали.

Цитата туру

Олександр Назаренко став ще одним футболістом, якому в 4 турі підкорилася планка в 3 забиті м'ячі. По завершенні матчу хавбек Полісся поділився рецептом успіху в інтерв'ю YouTube-каналу УПЛ ТБ.

Виявляється, справа у зовсім не футбольній площині.