Полісся здобуло вольову перемогу над Вересом у матчі 6 туру УПЛ

Житомирське Полісся вдома зуміло обіграти рівненський Верес у матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч для господарів почався невдало, адже колектив Шандрука реалізував свій перший момент – Гайдучик головою замкнув навіс Шарая. До кінця першого тайму рахунок не змінився.

На 50 хвилині "вовки" зрівняли рахунок. Гоцуляк на дальній штанзі скористався фланговою подачею від Назаренка.

Згодом відзначився і сам Назаренко. Хавбек взявся бити пенальті і зумів переграти Кожухара.

Чемпіонат України 2024/25 – УПЛ

6 тур, 15 вересня

Полісся – Верес 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Гайдучик (6), 1:1 – Гоцуляк (50), 1:2 – Назаренко (59)

Полісся: Волинець, Смоляков, Чоботенко (Матіч, 46), Віале, Михайличенко, Бабенко, Таллес (Лєднєв, 76), Крушинський, Назаренко (Шастал, 84), Луіфер (Пайшао, 61), Гуцуляк (Мельниченко, 76)

Верес: Кожухар, Шевченко (Сміян, 80), Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Морозко, 78), Шарай (Дахновський, 78), Куція (Кльоц, 85), Яго (Кучеров, 78), Луан, Гайдучик (Мрвальєвич, 78), Степанюк

Попередження: Бабенко, 90+1, Лєднєв, 90+4 – Вовченко, 63

Житомирський клуб тепер має 13 очок за 5 зіграних матчів. Колектив Імала Ашура вийшов у лідери чемпіонату, випередивши Олександрію завдяки кращій різниці голів. Верес зіграв 6 матчів, за які набрав 4 очки.