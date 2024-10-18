Шахтар завдяки автоголу переміг Колос у матчі 10 туру УПЛ

Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над ковалівським Колосом у матчі-відкритті 10 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. У першому таймі забитих голів не було. Та й загалом команди не порадували вболівальників великою кількістю моментів.

Проте друга 45-хвилинка розпочалася з цікавинок. По-перше, на поле вперше за тривалий час вийшов основний нападник "гірників" Данило Сікан, який у матчі Ліги чемпіонів проти Болоньї отримав травму обличчя.

А на 59-й хвилині глядачі нарешті побачили забитий м'яч. У свої ворота після прострілу Олександра Зубкова зрізав півзахисник Колоса Ілір Краснічі.

На останніх хвилинах зустрічі Колос зумів вразити ворота Дмитра Різника, проте гол відмінили через фол, який був на початку атаки.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 18 жовтня

Колос – Шахтар 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 59 Краснічі (а.г.).

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко (к), Краснічі, Поправка, Демченко, Гагно, Оріховський (Салабай 68), Велетень (Безбородько 75), Алефіренко (Третяков 68), Болівар (Каріока 75).

Шахтар: Різник, Бондар, Егіналду (Сікан 46), Криськів, Судаков, Зубков (Марлон 87), Енріке, Бондаренко, Матвієнко (к), Конопля, Невертон (Кевін 46).

Попередження: Велетень 22, Болівар 29, Каріока 90+4 – Матвієнко 36, Бондаренко 43, Судаков 47.

Шахтар за 9 матчів набрав 19 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті. У Колоса залишається 9 балів у 10 поєдинках та 13 сходинка в турнірній таблиці, проте ковалівців ще може випередити Лівий берег.