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Рух розгромив Зорю в 4 турі УПЛ

Ігор Чернявський — 25 серпня, 17:24
Рух розгромив Зорю в 4 турі УПЛ

Рух впевнено переміг Зорю в 4 турі Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25.

Матч завершився з рахунком 3:0. Львів’яни могли відкривати рахунок вже на 14-й хвилині, але Микита Турбаєвський намертво взяв м’яч після пенальті у виконанні Остапа Притули.

Втім, Рух не зупинився, а навпаки — тільки підвищив темп. Це принесло свої плоди вже за три хвилини, коли Ярослав Карабін елегантним ударом в один дотик поклав м’яч у нижній кут.

Наприкінці першого тайму Рух мав чудову нагоду подвоїти перевагу. Олег Федор виконав простріл у центр воротарського майданчика, але Крістофер Нваезе в останню мить випередив Іллю Квасницю, не дозволивши йому переправати м’яч у пусті ворота.

На 60-й хвилині Ігор Краснопір зняв усі питання щодо переможця матчу. Новачок Руха скористався помилкою захисника Зорі та холоднокровно переграв воротаря, перекинувши його з-за меж штрафного майданчика.

Зоря була близькою до гола престижу, коли Едуардо Герреро закручував м’яч у дальній кут, але Дмитро Ледвій у карколомному стрибку врятував свою команду від пропущеного голу.

Чемпіонат України — УПЛ
4 тур, 25 серпня

Рух — Зоря 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 — Карабін 16, 2:0 — Руніч 49, 3:0 — Краснопір 61

Рух: Ледвій, Холод, Дідик, Роман, Руніч (Джурабаєв 89), Підгурський (к), Притула (Семотюк 72), Федор (Сергійович 89), Квасниця (Сич 72), Карабін (Клайвер 64), Краснопір.

Зоря: Турбаєвський, Джордан, Нваезе (Мічин 62), Жуніор (Вантух 63), Тронтель, Яцик, Башич, Беніто (Горбач 55), Антюх Слесар 74), Кирюханцев (Будківський 46), Герреро.

Попередження: Підгурський 19, Холод 44, Клайвер 78 — Будківський 66

Вилучення: Клайвер 90+2

Після трьох зіграних матчів Рух має у своєму активі 6 очок (команда Віталія Пономарьова пропускала перший тур через участь кількох гравців у Олімпійських іграх). У Зорі теж 6 залікових пунктів, але для луганців це був уже четвертий матч у новому сезоні УПЛ.
Рух Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Рух

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