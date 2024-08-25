Рух розгромив Зорю в 4 турі УПЛ

Рух впевнено переміг Зорю в 4 турі Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25.

Матч завершився з рахунком 3:0. Львів’яни могли відкривати рахунок вже на 14-й хвилині, але Микита Турбаєвський намертво взяв м’яч після пенальті у виконанні Остапа Притули.

Втім, Рух не зупинився, а навпаки — тільки підвищив темп. Це принесло свої плоди вже за три хвилини, коли Ярослав Карабін елегантним ударом в один дотик поклав м’яч у нижній кут.

Наприкінці першого тайму Рух мав чудову нагоду подвоїти перевагу. Олег Федор виконав простріл у центр воротарського майданчика, але Крістофер Нваезе в останню мить випередив Іллю Квасницю, не дозволивши йому переправати м’яч у пусті ворота.

На 60-й хвилині Ігор Краснопір зняв усі питання щодо переможця матчу. Новачок Руха скористався помилкою захисника Зорі та холоднокровно переграв воротаря, перекинувши його з-за меж штрафного майданчика.

Зоря була близькою до гола престижу, коли Едуардо Герреро закручував м’яч у дальній кут, але Дмитро Ледвій у карколомному стрибку врятував свою команду від пропущеного голу.