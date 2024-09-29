Динамо завдяки голу Бражка з центру поля впевнено обіграло Лівий берег у столичному дербі

Київське Динамо здобуло впевнену перемогу над Лівим берегом у матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь "біло-синіх".

На 8 хвилині гри під час розіграшу кутового з подачі Караваєва на ближній стійці найвправнішим був Михавко, який і переправив м'яч у сітку ворыт Механіва. Арбітр після перегляду VAR зарахував гол.

Через декілька хвилин Ярмоленко подвоїв перевагу, але цього разу після перегляду відеоповтору арбітр скасував взяття воріт.

Перші 15 хвилин другого тайму були досить активні – моменти мали обидві команди. Зокрема, удар Буяльського прийняла на себе поперечина.

На 62-й хвилині Бражко зумів скористатися помилкою Механіва і в один дотик забив гол із центру поля.

Крапку поставив Рубчинський, який був першим на добиванні після пострілу від Буяльского. Варто зазначити, що третій гол "чайки" пропустили перебуваючи в меншості, адже на 80 хвилині червону отримав Самар.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 29 вересня

Лівий берег – Динамо 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Михавко (8), 0:2 – Бражко (62), 0:3 – Рубчинський (90+1)

Лівий берег: Механів – Шаповал, Самар, Якимів, Соколов – Дедух, Приходько – Галас (Войцеховський, 77), Синиця, М. Когут (І. Когут, 76) – Кобзар (Семенов, 84).

Динамо Київ: Бущан – Вівчаренко, Михавко (Біловар, 65), Попов, Караваєв – Рубчинський, Бражко (Михайленко, 72) – Брагару (Волошин, 64), Буяльський, Ярмоленко (Кабаєв, 46) – Герреро.

Попередження: Самар, 22, Якимів, 80 – Попов, 43, Біловар, 74

Видалення: Самар, 80, друга жовта

У наступному турі команда Шовковського на власному полі прийматиме Кривбас, а Лівий берег відправиться в гості до Колоса.

"Біло-сині" завдяки перемозі вийшли на перше місце. У них 19 очок за 7 проведених поєдинків. Стільки ж має і Олександрія. Лівий берег з показником у 6 набраних балів йде лише на 13 сходинці.