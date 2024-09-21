Олександрія розібралась з Лівим берегом у 7 турі УПЛ

Олександрія вдома обіграла Лівий берег у межах 7 туру чемпіонату України.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

У першому таймі гості залишилися у меншості, коли після двох поспіль жовтих карток арбітр вилучив 21-річного нападника Дмитра Сухоручка.

Господарі змогли використати чисельну більшість на початку другої половини гри. Після розіграшу кутового Кравченко навісив у штрафний майданчик, де верхову боротьбу виграв Мігель Кампуш (1:0).

Подвоїла рахунок Олександрія у схожому стилі – після подачі з кутового м'яч у ворота переправив центральний захисник Артем Шабанов (2:0).

Перемога дозволила Олександрії знову очолити турнірну таблицю чемпіонату, в їх активі наразі 16 очок. Лівий берег з 6 балами посідає 11-ту позицію.

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 21 вересня

Олександрія – Лівий берег 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Кампуш, 2:0 - 68 Шабанов

Олександрія: Єрмаков, Кравченко (Скорко, 81), Шабанов, Калюжний (Ващенко, 81), Ковалець (Мишньов, 76), Джевані (Бєляєв, 61), Кампос, Мартинюк, Беззера, Філіппов, Смирний

Лівий Берег: Механів, Астахов, Якимів, Семенов, Шаповал, Банада (Приходько, 88), Дідух, Синиця (Кобзар, 79), Когут Іван (Войтіховський, 72), Когут Микола (Галас, 72), Сухоручко

Вилучення: 45+1 Сухоручко

Попередження: 89 Скорко – 54 Банада

Нагадаємо, Карпати у першому матчі ігрового дня на виїзді обіграли Чорноморець завдяки шедевру Тараса Саківа.