Верес продовжив контракт із сином колишнього гравця збірної України

Рівненський Верес 31 липня оголосив про продовження контракту з центральним захисником Даниїлом Чечером.

Про це інформує пресслужба клубу.

Нова угода 21-річного центрбека з "вовками" розрахована до червня 2029-го року.

Нагадаємо, що син колишнього гравця збірної України В'ячеслава Чечера виступає за рівнян із серпня 2024-го, коли перебрався зі структури житомирського Полісся. Відтоді провів за Верес 17 матчів, у яких не відзначався результативними діями.

Напередодні рівненський клуб підписав грузинського вінгера Луку Хохашвілі.

Додамо, що у суботу, 1 серпня, Верес проведе свій перший матч у новому розіграші УПЛ-2026/27. У першому турі команда Олега Шандрука зіграє на виїзді проти ФК Харків. Початок – о 15:30.