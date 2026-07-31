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Верес продовжив контракт із сином колишнього гравця збірної України

Софія Кулай — 31 липня 2026, 10:07
Верес продовжив контракт із сином колишнього гравця збірної України
Даниїл Чечер та Юрій Габовда
instagram.com/veres.club

Рівненський Верес 31 липня оголосив про продовження контракту з центральним захисником Даниїлом Чечером.

Про це інформує пресслужба клубу.

Нова угода 21-річного центрбека з "вовками" розрахована до червня 2029-го року.

Нагадаємо, що син колишнього гравця збірної України В'ячеслава Чечера виступає за рівнян із серпня 2024-го, коли перебрався зі структури житомирського Полісся. Відтоді провів за Верес 17 матчів, у яких не відзначався результативними діями.

Напередодні рівненський клуб підписав грузинського вінгера Луку Хохашвілі.

Додамо, що у суботу, 1 серпня, Верес проведе свій перший матч у новому розіграші УПЛ-2026/27. У першому турі команда Олега Шандрука зіграє на виїзді проти ФК Харків. Початок – о 15:30.

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