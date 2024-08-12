Олександрія на виїзді перемогла ЛНЗ в останньому матчі 2 туру УПЛ

Олександрія здобула виїзну перемогу над ЛНЗ у 2 турі чемпіонату України-2024/25.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Перший тайм можна поділити на дві частини. Олександрія була активнішою в дебюті зустрічі, після чого ЛНЗ перехопив ініціативу та почав більше загрожувати чужим воротам.

Історія повторилася і по перерві. Команда Руслана Ротаня ударно провела початок тайму і змогла втілити перевагу в гол, який прийшов після кутового завдяки влучному удару Кирила Ковальця.

ЛНЗ відповів симпатичною комбінацією за участі Олів’є Тілля, Дениса Олійника та Мухаррема Яшарі. Атакувальне тріо черкасців влаштувало розпасовку в один дотик, внаслідок якої Яшарі вийшов на ударну позицію, але не зміг переграти воротаря.

Не забиваєш ти — забивають тобі. Через кілька хвилин Олександрія вкотре довела це неписане правило футболу. Хуан Безерра втік за спини захисників та за допомогою рикошета переграв Георгія Єрмакова.

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 12 серпня

ЛНЗ — Олександрія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 — Ковалець 58, 0:2 — Безерра 78

ЛНЗ: Кучеренко, Пасіч, Дайко, Саліху, Путря, Бар, Яшарі, Тілль, Олійник, Соареш, Ассінор.

Олександрія: Єрмаков, Мартинюк, Шабанов, Копина, Кравченко, Калюжний, Ковалець, Шостак, Шулянський, Безерра, Філіппов.

Попередження: Пасіч 75 — Безерра 61, Смирний 79, Феррейра 87

Після другого туру в активі ЛНЗ та Олександрії по три очки, але команда Руслана Ротаня має матч у запасі, адже пропускала перший тур через участь гравців на Олімпійських іграх-2024.