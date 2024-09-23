Шахтар з голами Бондаренка та Судакова розгромив Оболонь у 7 турі УПЛ

Донецький Шахтар обіграв київську Оболонь у матчі 7 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

Рахунок у матчі "гірники" відкрили на 18-й хвилині. Артем Бондаренко ударом в дотик переправив м'яч у ворота після передачі через себе від Вінісіуса Тобіаса. Для хавбека це другий поспіль гол у чемпіонаті України.

У другій половині гри тиск Шахтаря втілився на 67-й хвилині гри, Траоре був першим на добиванні після того, як удар Георгія Судакова з лівого флангу прийняла на себе стійка. Згодом відзначився сам Судаков, який після пасу Траоре протягнув м'яч до штрафного майданчика та пробив у лівий кут воріт.

Остаточну крапку у грі поставив Невертон. Бразилець виконав прохід до воріт суперника, обігравши на своєму шляху трьох захисників, та влучно пробив у кут воріт (4:0).

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 23 вересня

Шахтар (Донецьк) – Оболонь (Київ) 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Бондаренко, 2:0 – 67 Траоре, 3:0 – 79 Судаков, 4:0 – 90 Невертон

Шахтар: Різник, Вінісіус (Грам 79), Бондар, Матвієнко, Азаров, Бондаренко, Криськів (Степаненко 71), Судаков (Глущенко 85), Зубков (Педріньйо да Сілва 71), Траоре, Егіналду (Невертон 71).

Оболонь: Федорівський, Мединський, Карась, Дубко, Стасюк, Мороз (Слободян 75), Приймак - Груша (Вітенчук 62), Черненко (курко 75), Суханов (Блізніченко 83) - Тарануха (Теслюк 62).

Попередження: Тарануха 20, Мединський 32, Суханов 72, Вінісіус 76, Карась 87.

Нагадаємо, всі матчі попереднього ігрового дня завершилися внічию. Верес у компенсований час врятувався від поразки Інгульцю, Ворскла та Кривбас обмінялися голами ще в першому таймі, а Полісся вибороло очко в матчі з ЛНЗ.