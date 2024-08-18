Легко не було: Шахтар на виїзді здолав Лівий Берег

Донецький Шахтар на виїзді мінімально обіграв Лівий Берег у матчі 3 туру Української Прем'єр-ліги.

"Гірники" на початку гри взяли м'яч під свій контроль, але і господарі мали моменти — на 20 хвилині Банада небезпечно пробивав головою.

Наступний момент у грі виник лише на 43 хвилині, але Сікан з метрів 10 пробив вище.

Саме Сікан і відкрив рахунок. Сталося це на 63 хвилині. Педріньйо на фланзі обіграв двох опонентів, зробив простріл, а Данило з близької відстані переправив м'яч у сітку воріт. Арбітр після перегляду VAR вирішив зарахувати взяття воріт.

На 86 хвилині за господарів міг забивати Дедух, але пробив не точно. Надалі Шахтар вдало оборонявся, що і дозволило втримати перемогу.

Чемпіонат України — УПЛ

3 тур, 18 серпня

Лівий Берег — Шахтар 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Сікан (63)

Лівий Берег: Механів, Соколов, Якимів, Самар, Дударенко, Співаков (Литовченко, 72), Дедух (Косовський, 90), Банада, Когут (Галас, 72), Синиця, Сухоручко.

Шахтар: Різник, Франьїч, Бондар, Криськів, Судаков, Сікан (Траоре, 88), Азаров (Педро, 78), Бондаренко (Степаненко), Конопля, Кевін (Егіналду, 46), Педріньйо.

У попередньому турі команда Маріно Пушича програла Поліссю. Лівий Берег без шансів поступився Ворсклі.

Напередодні в межах третього туру УПЛ ковалівський Колос мінімально поступився Чорноморцю, Ворскла впевнено здолала Оболонь, Динамо закамбечило в матчі з Карпатами, а Інгулець втримав нічию в грі з Поліссям.