Олександрія мінімально перемогла Кривбас і знову очолила УПЛ

Олександрія здобула мінімальну виїзну перемогу над Кривбасом у матчі 8-го туру Української Прем’єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:1. Вже на 5-й хвилині Даніель Соса впав у штрафному майданчику Олександрії після контаку з воротарем, але арбітр вирішив не призначати пенальті. Нігерійський форвард опинився в центрі подій і наприкінці тайму, коли пробивав з лінії воротарського, але Іван Калюжний вибив м’яч з лінії воріт.

Не забиваєш ти – забивають тобі. В компенсований до першого тайму час Олекандр Філіппов майстерно замкнув фланговий навіс і забив перший гол. Як виявилося, і переможний, адже попри численні підходи до чужих воріт і справжню навалу на останніх хвилинах, відігратися Кривбасу так і не вдалося.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 28 вересня

Кривбас – Олександрія 0:1 (0:1)

Гол: Філіппов 45+1

Завдяки цій перемозі Олександрія набрала 19 очок і знову піднялася на перше місце в турнірній таблиці УПЛ, випередивши Динамо. Втім, уже завтра кияни можуть наздогнати олександрійців – у разі перемоги над Лівим берегом.

Кривбас із 11 пунктами в активі залишився шостим, але в цьому турі команду Юрія Вернидуба можуть обійти Рух (гратиме з Колосом), а також Ворскла або Зоря (зустрінуться в очному поєдинку).