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Майстерклас від Динамо, скандал у матчі Шахтаря. Підсумки 10 туру УПЛ

Максим Салівон — 21 жовтня, 21:00
ФК Динамо
Майстерклас від Динамо, скандал у матчі Шахтаря. Підсумки 10 туру УПЛ

Клуби Української Прем'єр-ліги провели перші поєдинки після закінчення ігор за участі національних збірних. 8 команд зіграли 16 матчів, у яких подарували глядачам чимало емоцій.

У десятому за ліком ігровому колі вищої ліги чемпіонату Україну команди зіграли внічию у 2 іграх. Колективи забили 14 м’ячів, 6 із яких глядачі побачили у одному матчі. Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Нічия у матчі житомирського Полісся та столичного Лівого берега призвела до важливих перестановок нагорі турнірної таблиці. "Вовки" тепер займають 3 сходинку, й відстають, як від Динамо, так уже й від Олександрії.

ФК Полісся

Від першої сходинки житомирців тепер відділяють 4 бали, від другої – 2 очки. Крім того, практично у потилицю Поліссю дихає Шахтар, який відстає так само на 2 пункти.

Матч туру

Одеський Чорноморець та рівненський Верес подарували глядачам напружений матч. Як і очікувалося, у грі двох претендентів на пониження у класі на полі очікувати якісного футболу було годі. Натомість обидва колективи боялися помилитися, тримаючи нерв гри.

ФК Чорноморець

Втім, 2 голи команди вболівальникам усе ж подарували. Нічия ж задовольнила обидві сторони, адже і господарі, і гості продовжили свої безпрограшні серії. В одеситів вона дорівнює 3 матчам, в рівнян же тепер налічує 4 зустрічі.

Гравець туру

Ілля Путря поповнив склад черкаського ЛНЗ перед стартом сезону. Останнім клубом 26-річного захисника був одеський Чорноморець. У складі нової команди бек не тільки завоював довіру тренера, а й не цурається виконувати функції гравців команди іншого амплуа.

ФК ЛНЗ

Саме Путря став героєм протистояння з Інгульцем. Оборонець забив 2 м’ячі, які в матчі виявилися безальтернативними.

Дербі туру

Якщо у грі київських Оболоні та Динамо боротьби не вийшло, то протистояння двох львівських клубів вдалося на всі сто. Як і очікувалося, матч пройшов під знаком безупинної боротьби команд ледь не за кожен клаптик поля.

ФК Рух

Перемога дісталася більш іменитим, з точки зору досягнень та титулів, Карпатам. Єдиний м’яч у матчі на рахунку 20-річного захисника Жана Педрозу. Для бразильця цей гол є дебютним у складі "левів".

Рішення туру

Олексій Деревінський засмутив уболівальників Колоса. Суддя не зарахував гол "колосків", зафіксувавши порушення правил з боку хавбека господарів Дієго.

Особливої перчинки та значення моменту додав той факт, що епізод відбувся у доданий до 2 тайму матчу в Ковалівці час. Крім того, викликає велике питання, чому арбітр не помітив фол з боку гравця Колоса одразу. У підсумку 26-річний бразилець отримав жовту картку вже після того, як до розгляду епізоду було залучено ВАР, а Деревінський – купу гейту з боку шанувальників клубу з Київської області.

Команда туру

Київське Динамо відреагувало на критику на свою адресу в 2 останніх матчах, коли діями футболістів та тренерського штабу "біло-синіх" із Гоффенгаймом та Кривбасом були незадоволені і вболівальники, і спеціалісти.

ФК Динамо

5 голів у ворота Оболоні не допоможуть забути про провал у перших двох матчах Ліги Європи, але суттєво покращили настрій команди перед візитом у Вічне місто. Нагадаємо, матч з італійською Ромою відбудеться вже найближчого четверга.

Тенденції туру

Ілір Краснічі, Тарас Михавко, Євгеній Морозко. Цих футболістів Колоса, Динамо та Вереса об'єднує не тільки амплуа, адже усі вони захисники. Та в ігровому колі, що минуло, усі троє проявили себе бомбардирами "навпаки", адже забили у свої ворота.

Крім того, в 10 турі зафіксовано одразу 7 матчів, які, висловлюючись букмекерською термінологією, були "низовими". Крім гри на "Оболонь Арені, в усіх зустрічах команди забивали більш як 2 рази. Проте в 10 турі атака багатьох команд узагалі "перевершила" себе. Одразу в 5 матчах глядачі побачили не більш як 1 гол, а найбільш частим рахунком стало співвідношення цифр 1:0, що було в 4 іграх.

Тренер туру

Олександр Шовковський здобув другу розгромну перемогу на чолі Динамо в УПЛ із початку сезону. Раніше "біло-сині" забили 3 м’ячі без відповіді у ворота Лівого берега.

ФК Динамо

Також на початку сезону "динамівці" здобули дві вікторії на міжнародній арені. Мова про перемоги у обох протистояннях із сербським Партизаном у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Гол туру

Володимир Бражко має потужний, сильний та поставлений, а головне – точний удар. У грі з Оболонню півзахисник Динамо вкотре показав, що вміє користуватися своєю нетаємною зброєю у потрібний момент.

Результативна дія 22-річного хавбека – не перша для Бражка з початку сезону. Цим голом він довів кількість забитих м'ячів до 3. Крім того, на його рахунку 2 асисти.

Цитата туру

Імад Ашур залишився незадоволеним тим футболом, який продемонструвало Полісся у матчі з Лівим берегом. В коментарі УПЛ ТБ наставник житомирців сказав наступне.

"Цілком неприйнятна гра. Навіть у тому випадку, якби ми забили, то настрій був таким самим. Єдиний сюрприз – це ми. Сюрприз у тому, що речі, які ми постійно робили та про які ми постійно говоримо, ми просто про них забуваємо. І за це приходить покарання, і все могло завершитися ще гірше з погляду рахунку.

У деяких моментах були далекі навіть від необхідного мінімуму. Вплуталися в таку гру, яку запропонував суперник, і самі винні. Так, ми маємо чимало збірників, але це не виправдання. Треба бути готовим до цього. У нас достатньо гравців, і вони мають виходити та показувати себе".

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