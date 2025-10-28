Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
29 листопада етапом Кубку світу у шведському Естерсунді стартує сезон-2025/26 Кубку світу з біатлону. Загалом у графіку змагань дев'ять етапів, однак головним стартом сезону стануть Олімпійські ігри, які відбудуться у лютому 2026 року в Італії.
Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі "Чемпіона" будуть доступні всі результати майбутнього сезону.
Кубок світу 2025/26 з біатлону
1-й етап (Естерсунд, Швеція)
- 29.11.2025 | 14:15 | Естафета 4х6 км, жінки
- 29.11.2025 | 17:55 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
- 30.11.2025 | 15:00 | Одиночна змішана естафета
- 30.11.2025 | 17:40 | Змішана естафета
- 02.12.2025 | 16:30 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
- 03.12.2025 | 16:30 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
- 05.12.2025 | 17:00 | Спринт 7.5 км, жінки
- 06.12.2025 | 17:30 | Спринт 10 км, чоловіки
- 07.12.2025 | 14:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки
- 07.12.2025 | 16:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
2-й етап (Гохфільцен, Австрія)
- 12.12.2025 | 12:25 | Спринт 10 км, чоловіки
- 12.12.2025 | 15:15 | Спринт 7.5 км, жінки
- 13.12.2025 | 13:00 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
- 13.12.2025 | 15:15 | Естафета 4х6 км, жінки
- 14.12.2025 | 13:00 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
- 14.12.2025 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки
3-й етап (Ансі, Франція)
- 18.12.2025 | 15:15 | Спринт 7.5 км, жінки
- 19.12.2025 | 15:15 | Спринт 10 км, чоловіки
- 20.12.2025 | 13:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки
- 20.12.2025 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, чоловіки
- 21.12.2025 | 13:15 | Масстарт 12.5 км, жінки
- 21.12.2025 | 15:45 | Масстарт 15 км, чоловіки
4-й етап (Обергоф, Німеччина)
- 08.01.2026 | 15:10 | Спринт 10 км, чоловіки
- 09.01.2026 | 15:15 | Спринт 7.5 км, жінки
- 10.01.2026 | 13:00 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
- 10.01.2026 | 15:25 | Естафета 4х6 км, жінки
- 11.01.2026 | 12:00 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
- 11.01.2026 | 15:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки
5-й етап (Рупольдінг, Німеччина)
- 14.01.2026 | 15:30 | Естафета 4х6 км, жінки
- 15.01.2026 | 15:30 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
- 16.01.2026 | 15:30 | Спринт 7.5 км, жінки
- 17.01.2026 | 15:30 | Спринт 10 км, чоловіки
- 18.01.2026 | 13:30 | Гонка переслідування 10 км, жінки
- 18.01.2026 | 16:00 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
6-й етап (Нове-Место, Чехія)
- 22.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки
- 23.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 12.5 км, жінки
- 24.01.2026 | 14:15 | Одиночна змішана естафета
- 24.01.2026 | 16:15 | Змішана естафета
- 25.01.2026 | 16:15 | Масстарт 15 км, чоловіки
- 25.01.2026 | 19:15 | Масстарт 12.5 км, жінки
Олімпійські ігри 2026 (Антгольц-Антерсельва, Італія)
- 08.02.2026 | 15:05 | Змішана естафета
- 10.02.2026 | 14:30 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
- 11.02.2026 | 15:15 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
- 13.02.2026 | 15:00 | Спринт 10 км, чоловіки
- 14.02.2026 | 15:00 | Спринт 7.5 км, жінки
- 15.02.2026 | 12:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
- 15.02.2026 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки
- 17.02.2026 | 15:30 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
- 18.02.2026 | 15:45 | Естафета 4х6 км, жінки
- 20.02.2026 | 15:15 | Масстарт 15 км, чоловіки
- 21.02.2026 | 15:15 | Масстарт 12.5 км, жінки
7-й етап (Контіолахті, Фінляндія)
- 05.03.2026 | 18:05 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
- 06.03.2026 | 17:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
- 07.03.2026 | 14:40 | Масстарт 12.5 км, жінки
- 07.03.2026 | 16:40 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
- 08.03.2026 | 14:30 | Естафета 4х6 км, жінки
- 08.03.2026 | 17:55 | Масстарт 15 км, чоловіки
8-й етап (Отепяя, Естонія)
- 12.03.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки
- 13.03.2026 | 16:15 | Спринт 7.5 км, жінки
- 14.03.2026 | 14:30 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
- 14.03.2026 | 17:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки
- 15.03.2026 | 13:35 | Одиночна змішана естафета
- 15.03.2026 | 15:40 | Змішана естафета
9-й етап (Голменколлен, Норвегія)
- 19.03.2026 | 17:15 | Спринт 7.5 км, жінки
- 20.03.2026 | 17:15 | Спринт 10 км, чоловіки
- 21.03.2026 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки
- 21.03.2026 | 17:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
- 22.03.2026 | 14:45 | Масстарт 12.5 км, жінки
- 22.03.2026 | 17:45 | Масстарт 15 км, чоловіки