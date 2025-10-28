Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор

29 листопада етапом Кубку світу у шведському Естерсунді стартує сезон-2025/26 Кубку світу з біатлону. Загалом у графіку змагань дев'ять етапів, однак головним стартом сезону стануть Олімпійські ігри, які відбудуться у лютому 2026 року в Італії.

Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі "Чемпіона" будуть доступні всі результати майбутнього сезону.

Кубок світу 2025/26 з біатлону

1-й етап (Естерсунд, Швеція)

29.11.2025 | 14:15 | Естафета 4х6 км, жінки

29.11.2025 | 17:55 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки

30.11.2025 | 15:00 | Одиночна змішана естафета

30.11.2025 | 17:40 | Змішана естафета

02.12.2025 | 16:30 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки

03.12.2025 | 16:30 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

05.12.2025 | 17:00 | Спринт 7.5 км, жінки

06.12.2025 | 17:30 | Спринт 10 км, чоловіки

07.12.2025 | 14:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки

07.12.2025 | 16:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

2-й етап (Гохфільцен, Австрія)

12.12.2025 | 12:25 | Спринт 10 км, чоловіки

12.12.2025 | 15:15 | Спринт 7.5 км, жінки

13.12.2025 | 13:00 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

13.12.2025 | 15:15 | Естафета 4х6 км, жінки

14.12.2025 | 13:00 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки

14.12.2025 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки

3-й етап (Ансі, Франція)

18.12.2025 | 15:15 | Спринт 7.5 км, жінки

19.12.2025 | 15:15 | Спринт 10 км, чоловіки

20.12.2025 | 13:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки

20.12.2025 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, чоловіки

21.12.2025 | 13:15 | Масстарт 12.5 км, жінки

21.12.2025 | 15:45 | Масстарт 15 км, чоловіки

4-й етап (Обергоф, Німеччина)

08.01.2026 | 15:10 | Спринт 10 км, чоловіки

09.01.2026 | 15:15 | Спринт 7.5 км, жінки

10.01.2026 | 13:00 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

10.01.2026 | 15:25 | Естафета 4х6 км, жінки

11.01.2026 | 12:00 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки

11.01.2026 | 15:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки

5-й етап (Рупольдінг, Німеччина)

14.01.2026 | 15:30 | Естафета 4х6 км, жінки

15.01.2026 | 15:30 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки

16.01.2026 | 15:30 | Спринт 7.5 км, жінки

17.01.2026 | 15:30 | Спринт 10 км, чоловіки

18.01.2026 | 13:30 | Гонка переслідування 10 км, жінки

18.01.2026 | 16:00 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

6-й етап (Нове-Место, Чехія)

22.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки

23.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 12.5 км, жінки

24.01.2026 | 14:15 | Одиночна змішана естафета

24.01.2026 | 16:15 | Змішана естафета

25.01.2026 | 16:15 | Масстарт 15 км, чоловіки

25.01.2026 | 19:15 | Масстарт 12.5 км, жінки

Олімпійські ігри 2026 (Антгольц-Антерсельва, Італія)

08.02.2026 | 15:05 | Змішана естафета

10.02.2026 | 14:30 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

11.02.2026 | 15:15 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки

13.02.2026 | 15:00 | Спринт 10 км, чоловіки

14.02.2026 | 15:00 | Спринт 7.5 км, жінки

15.02.2026 | 12:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

15.02.2026 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки

17.02.2026 | 15:30 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки

18.02.2026 | 15:45 | Естафета 4х6 км, жінки

20.02.2026 | 15:15 | Масстарт 15 км, чоловіки

21.02.2026 | 15:15 | Масстарт 12.5 км, жінки

7-й етап (Контіолахті, Фінляндія)

05.03.2026 | 18:05 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки

06.03.2026 | 17:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

07.03.2026 | 14:40 | Масстарт 12.5 км, жінки

07.03.2026 | 16:40 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки

08.03.2026 | 14:30 | Естафета 4х6 км, жінки

08.03.2026 | 17:55 | Масстарт 15 км, чоловіки

8-й етап (Отепяя, Естонія)

12.03.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки

13.03.2026 | 16:15 | Спринт 7.5 км, жінки

14.03.2026 | 14:30 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

14.03.2026 | 17:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки

15.03.2026 | 13:35 | Одиночна змішана естафета

15.03.2026 | 15:40 | Змішана естафета

9-й етап (Голменколлен, Норвегія)