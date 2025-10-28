Українська правда
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор

Денис Шаховець — 28 жовтня 2025, 09:00
IBU
29 листопада етапом Кубку світу у шведському Естерсунді стартує сезон-2025/26 Кубку світу з біатлону. Загалом у графіку змагань дев'ять етапів, однак головним стартом сезону стануть Олімпійські ігри, які відбудуться у лютому 2026 року в Італії.

Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі "Чемпіона" будуть доступні всі результати майбутнього сезону.

Кубок світу 2025/26 з біатлону

1-й етап (Естерсунд, Швеція)

  • 29.11.2025 | 14:15 | Естафета 4х6 км, жінки
  • 29.11.2025 | 17:55 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
  • 30.11.2025 | 15:00 | Одиночна змішана естафета
  • 30.11.2025 | 17:40 | Змішана естафета
  • 02.12.2025 | 16:30 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
  • 03.12.2025 | 16:30 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
  • 05.12.2025 | 17:00 | Спринт 7.5 км, жінки
  • 06.12.2025 | 17:30 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 07.12.2025 | 14:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 07.12.2025 | 16:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

2-й етап (Гохфільцен, Австрія)

  • 12.12.2025 | 12:25 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 12.12.2025 | 15:15 | Спринт 7.5 км, жінки
  • 13.12.2025 | 13:00 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
  • 13.12.2025 | 15:15 | Естафета 4х6 км, жінки
  • 14.12.2025 | 13:00 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
  • 14.12.2025 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки

3-й етап (Ансі, Франція)

  • 18.12.2025 | 15:15 | Спринт 7.5 км, жінки
  • 19.12.2025 | 15:15 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 20.12.2025 | 13:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 20.12.2025 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, чоловіки
  • 21.12.2025 | 13:15 | Масстарт 12.5 км, жінки
  • 21.12.2025 | 15:45 | Масстарт 15 км, чоловіки

4-й етап (Обергоф, Німеччина)

  • 08.01.2026 | 15:10 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 09.01.2026 | 15:15 | Спринт 7.5 км, жінки
  • 10.01.2026 | 13:00 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
  • 10.01.2026 | 15:25 | Естафета 4х6 км, жінки
  • 11.01.2026 | 12:00 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
  • 11.01.2026 | 15:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки

5-й етап (Рупольдінг, Німеччина)

  • 14.01.2026 | 15:30 | Естафета 4х6 км, жінки
  • 15.01.2026 | 15:30 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
  • 16.01.2026 | 15:30 | Спринт 7.5 км, жінки
  • 17.01.2026 | 15:30 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 18.01.2026 | 13:30 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 18.01.2026 | 16:00 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

6-й етап (Нове-Место, Чехія)

  • 22.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки
  • 23.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 12.5 км, жінки
  • 24.01.2026 | 14:15 | Одиночна змішана естафета
  • 24.01.2026 | 16:15 | Змішана естафета
  • 25.01.2026 | 16:15 | Масстарт 15 км, чоловіки
  • 25.01.2026 | 19:15 | Масстарт 12.5 км, жінки

Олімпійські ігри 2026 (Антгольц-Антерсельва, Італія)

  • 08.02.2026 | 15:05 | Змішана естафета
  • 10.02.2026 | 14:30 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
  • 11.02.2026 | 15:15 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
  • 13.02.2026 | 15:00 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 14.02.2026 | 15:00 | Спринт 7.5 км, жінки
  • 15.02.2026 | 12:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
  • 15.02.2026 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 17.02.2026 | 15:30 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
  • 18.02.2026 | 15:45 | Естафета 4х6 км, жінки
  • 20.02.2026 | 15:15 | Масстарт 15 км, чоловіки
  • 21.02.2026 | 15:15 | Масстарт 12.5 км, жінки

7-й етап (Контіолахті, Фінляндія)

  • 05.03.2026 | 18:05 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
  • 06.03.2026 | 17:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
  • 07.03.2026 | 14:40 | Масстарт 12.5 км, жінки
  • 07.03.2026 | 16:40 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
  • 08.03.2026 | 14:30 | Естафета 4х6 км, жінки
  • 08.03.2026 | 17:55 | Масстарт 15 км, чоловіки

8-й етап (Отепяя, Естонія)

  • 12.03.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 13.03.2026 | 16:15 | Спринт 7.5 км, жінки
  • 14.03.2026 | 14:30 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
  • 14.03.2026 | 17:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 15.03.2026 | 13:35 | Одиночна змішана естафета
  • 15.03.2026 | 15:40 | Змішана естафета

9-й етап (Голменколлен, Норвегія)

  • 19.03.2026 | 17:15 | Спринт 7.5 км, жінки
  • 20.03.2026 | 17:15 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 21.03.2026 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 21.03.2026 | 17:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
  • 22.03.2026 | 14:45 | Масстарт 12.5 км, жінки
  • 22.03.2026 | 17:45 | Масстарт 15 км, чоловіки
