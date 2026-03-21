Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Мандзин фінішував 18-м в останньому персьюті сезону, Легрейд здобув сьому поспіль перемогу на Кубку світу

Денис Шаховець — 21 березня 2026, 17:46
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд здобув сьому поспіль перемогу на Кубку світу, вигравши гонку переслідування на домашньому етапі в Голменколлені.

29-річний норвежець закрив усі мішені та на якусь мить перетнув фінішну лінію раніше за француза Еріка Перро. Переможця гонки визначив лише фотофініш.

Бронзовим призером став ще один представник Франції Емільєн Жаклен, який напередодні у спринті став другим.

Єдиний представник України в гонці Віталій Мандзин пробіг одне коло штрафу після останньої стрільби та фінішував 18-м.

Кубок світу. Голменколлен. Жіноча гонка переслідування

  • 1. 🥇 Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 30:31,4
  • 2. 🥈 Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) +0,0
  • 3. 🥉 Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+0+1) +1:11,2
  • ...
  • 18. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+1) +2:51,9

Зазначимо, що Перро, хоч і програв останній персьют сезону, виграв малий кришталевий глобус, тріумфувавши в заліку за підсумками сезону. Напередодні Ерік достроково виграв перший в кар'єрі Великий кришталевий глобус.

Завтра, 22 березня, сезон-2025/26 завершиться гонками з масовим стартом. Україну має представити Мандзин, який після цього персьюту піднявся на 25 місце в загальному заліку Кубку світу.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Кубок світу з біатлону Стурла Легрейд Віталій Мандзин Голменколлен Ерік Перро

Кубок світу з біатлону

Найкращий переслідувач сезону: Перро виграв третій кришталевий глобус
Голменколлен. Чоловіча гонка переслідування. Як це було
Черговий трофей: Жанмонно виграла кришталевий глобус у заліку переслідувань
Ганна Еберґ оформила золотий дубль, вигравши персьют у Голменколлені
Голменколлен. Жіноча гонка переслідування. Як це було

Останні новини