Ельвіра Еберг виграла індивідуальну гонку в Контіолахті, Дмитренко – 34-та

У фінському Контіолахті жіночої індивідуальною гонкою розпочався сьомий етап Кубку світу з біатлону.

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка залишила незакритою лише одну мішень та посіла 34 місце.

Натомість Дарина Чалик, Анастасія Меркушина, Юлія Джима та Олена Городна настріляли по 2-3 штрафні хвилини й не потрапили до залікової зони.

Виграла гонку шведка Ельвіра Еберг, якій вдалося без промахів пройти всі вогневі рубежі. Старша сестра Ельвіри Ганна Еберг здобула срібну медаль, а бронзовою призеркою стала Пауліна Батовська-Фіалкова зі Словаччини.

Кубок світу. Контіолахті. Жіноча індивідуальна гонка

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+0) 41:46,4

2. Ханна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +41,3

3. Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина, 0+0+1+0) +45,0

...

34. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +4:35,0

42. Дарина Чалик (Україна, 0+0+0+2) +4:54,5

62. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+1) +6:03,2

69. Юлія Джима (Україна, 0+1+1+0) +6:23,8

71. Олена Городна (Україна, 0+1+1+1) +6:36,2

Завтра, 6 березня, в Контіолахті відбудеться чоловіча індивідуальна гонка. Початок запланований на 18:10 за київським часом.