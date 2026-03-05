Українська правда
Ельвіра Еберг виграла індивідуальну гонку в Контіолахті, Дмитренко – 34-та

Денис Шаховець — 5 березня 2026, 19:30
Христина Дмитренко
У фінському Контіолахті жіночої індивідуальною гонкою розпочався сьомий етап Кубку світу з біатлону.

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка залишила незакритою лише одну мішень та посіла 34 місце.

Натомість Дарина Чалик, Анастасія Меркушина, Юлія Джима та Олена Городна настріляли по 2-3 штрафні хвилини й не потрапили до залікової зони.

Виграла гонку шведка Ельвіра Еберг, якій вдалося без промахів пройти всі вогневі рубежі. Старша сестра Ельвіри Ганна Еберг здобула срібну медаль, а бронзовою призеркою стала Пауліна Батовська-Фіалкова зі Словаччини.

Кубок світу. Контіолахті. Жіноча індивідуальна гонка

  • 1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+0) 41:46,4
  • 2. Ханна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +41,3
  • 3. Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина, 0+0+1+0) +45,0
  • ...
  • 34. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +4:35,0
  • 42. Дарина Чалик (Україна, 0+0+0+2) +4:54,5
  • 62. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+1) +6:03,2
  • 69. Юлія Джима (Україна, 0+1+1+0) +6:23,8
  • 71. Олена Городна (Україна, 0+1+1+1) +6:36,2

Завтра, 6 березня, в Контіолахті відбудеться чоловіча індивідуальна гонка. Початок запланований на 18:10 за київським часом.

