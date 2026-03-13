Отепя. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 13 березня, в естонському Отепя жіночою спринтерською гонкою розпочнеться восьмий етап Кубку світу з біатлону.

Україну в гонці представлять Олена Городна, Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Анастасія Меркушина та Юлія Джима.

Жіночий спринт розпочнеться о 16:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

16:24. Олена Городна закриває всі мішені на лежці. 16:15. Під першим номером стартувала українка Олена Городна. Гонка розпочалася!

Нагадаємо, етап Кубку світу в Отепя триватиме до 15 січня включно.