Франція вперше в історії виграла олімпійське золото у чоловічій естафеті, Україна провалила останній етап

В італійському Антгольц-Антерсельва біатлонний турнір у межах Олімпійських ігор 2026 продовжився чоловічою естафетною гонкою. Збірна Франції вперше в історії виграла олімпійське "золото" у цій дисципліні, а українська збірна фінішувала за межами чільної десятки.

На першому етапі українську команду представляв Дмитро Підручний, який вкрай рідко виступав саме на цьому етапі. Але тренери вирішили обрати саме такий варіант розстановки – Підручний, Борковський, Мандзин, Лесюк – усі, крім Підручного, олімпійські дебютанти.

В Антгольці засніжило, легка хуртовина мала додати інтриги, особливо в контексті стрільби. Щоправда, ближче до гонки погода заспокоїлася. Дмитро Підручний дуже швидко закрив чотири мішені, а на п’ятому пострілі "зависнув", втратив важливі секунди, а ще й мав використати один додатковий постріл. Необов’язкові 15 секунд відставання на самому старті.

"Випав патрон, коли я заряджав обойму, тому й п’ятий постріл не відбувся. Потім його вставив, поспішав. Можна сказати, що використав два додаткових, тому на колі довелось наздоганяти суперників", – пояснив після фінішу Дмитро в коментарі Суспільному.

На стрільбі стоячи Підручний знову не зміг бути точним на сто відсотків. Важко дається зірковому біатлоністу стрільба на Олімпіаді. Та навіть попри все за рахунок хорошої швидкості Дмитро закінчив етап на багатообіцяючій 6-й позиції, з відставанням у 19,5 секунди. Першу чверть естафети виграла Норвегія зусиллями Мартіна Улдаля.

Можна лише уявити, як хвилювався Богдан Борковський – дебютанту Ігор довірили місце в четвірці, а тут ще й довелось змагатись у лідируючій групі. Суперники грішили неточністю, давали шанси, але молодому українцю скористатися цим не вдалось – три додаткових патрони і падіння вже за межі чільної десятки.

На дистанції швидкістю Борковський не вирізнявся, але нарешті українська стрільба відбулася без хиб. Щоправда, відставання від лідера вже перевалило за хвилину. Лідерство на екваторі гонки перехопила Франція, яка, до речі, на першому етапі опускалася аж на останню 20 позицію.

Віталій Мандзин на третьому етапі отримав надскладне завдання. Він чисто відпрацював на першому вогневому рубежі, ще й зробив це найшвидше за всіх суперників, і підтягнувся до "десятки".

Ідеальна стрільба стоячи могла б повернути в боротьбу за високі позиції. Погода погіршилася, але позиції України покращилися. Лише один неточний постріл у цих умовах не був критичним – Україна заскочила вже на 7 місце! А естафету Тарас Лесюк прийняв шостим. Шкода, що відставання становило вже майже 2 хвилини...

Getty Images

Франція, Швеція, Норвегія – такою була перша трійка перед вирішальною частиною гонки. Причому всі команди в межах двох секунд!

Під час "лежки" Тарас Лесюк затримався на вогневому рубежі, адже схибив двічі. Значно гірше склалася для нього стрільба стоячи: на останньому вогневому рубежі український фінішер мав великі проблеми й навіть “заробив” два штрафних кола. В підсумку Україна фінішувала серед аутсайдерів…

Золоті медалі Олімпіади вперше у своїй історії здобула Франція. "Срібло" у Норвегії, а бронзові нагороди виборола Швеція.

Олімпійські ігри 2026. Чоловіча естафета

1. 🥇 Франція (1+9) 1:19:55.5

2. 🥈 Норвегія (0+6) +9.8

3. 🥉 Швеція (0+6) +57.5

4. Німеччина (0+12) +1:48.3

5. США (0+8) +2:27.4

6. Чехія (0+10) +2:31.3

...

16. Україна (2+12) +5:12.2

Нагадаємо, на Олімпіаді-2022 в естафеті перемогла збірна Норвегії, а Україна тоді фінішувала на 9-й позиції.

Біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 продовжиться жіночою естафетою, яка відбудеться в середу, 18 лютого. Початок о 15:45 за київським часом.

Для чоловіків останньою дисципліною буде масстарт, у який кваліфікувалися двоє українців – Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Гонка відбудеться 20 лютого, початок запланований на 15:15.