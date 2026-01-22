Українська правда
Нове-Место. Жіноча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

Сергій Шаховець — 22 січня 2026, 18:56
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Нове-Место. Жіноча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 23 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место відбудеться жіноча індивідуальна гонка на 12,5 кілометрів.

Збірну України в гонці представлять п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима.

Жіноча коротка індивідуальна гонка розпочнеться о 19:15 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, шостий етап Кубку світу в Нове-Место триватиме до 25 січня включно.

