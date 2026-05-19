Чемпіонат Європи 2026 з сокки: розклад, трансляції та результати матчів

З 20 по 24 травня в Тирані, столиці Албанії, відбудеться чемпіонат Європи з сокка 2026. Турнір пройде під егідою International Socca Federation і збере збірні з усієї Європи на одному з головних стартів сезону.

Волею жереба збірна України потрапила до групи G, де зіграє з командами Казахстану, Латвії та Португалії. Саме цей квартет виглядає одним із найцікавіших на груповому етапі, адже в ньому зібралися команди, які вже мають досвід великих міжнародних турнірів.

Для української команди це буде шанс заявити про себе на континентальній першості та поборотися за вихід із непростого квартету.

Груповий етап

Учасники були розподілені на сім груп, по чотири команди в кожній. Перепустки до 1/8 фіналу отримають перші та другі місця, а також дві найкращі команди серед збірних, які завершать груповий етап на третіх рядках квартетів.

Група A

20.05 | 🕚 11:00 | Кіпр – Словенія

20.05 | 🕙 22:00 | Туреччина – Албанія

21.05 | 🕐 13:00 | Словенія – Туреччина

21.05 | 🕘 21:00 | Албанія – Кіпр

22.05 | 🕓 16:00 | Туреччина – Кіпр

22.05 | 🕘 21:00 | Словенія – Албанія

Група B

20.05 | 🕐 13:00 | Іспанія – Англія

20.05 | 🕚 23:00 | Чехія – Хорватія

21.05 | 🕔 17:00 | Хорватія – Іспанія

21.05 | 🕗 20:00 | Англія – Чехія

22.05 | 🕖 19:00 | Англія – Хорватія

22.05 | 🕛 23:00 | Чехія – Іспанія

Група C

20.05 | 🕒 15:00 | Данія – Угорщина

20.05 | 🕕 18:00 | Сербія – Румунія

21.05 | 🕚 11:00 | Угорщина – Сербія

21.05 | 🕛 12:00 | Румунія – Данія

22.05 | 🕛 12:00 | Данія – Сербія

22.05 | 🕗 20:00 | Румунія – Угорщина

Група D

20.05 | 🕙 10:00 | Ірландія – Болгарія 1:4

20.05 | 🕗 20:00 | Чорногорія – Польща

21.05 | 🕓 16:00 | Болгарія – Чорногорія

21.05 | 🕖 19:00 | Польща – Ірландія

22.05 | 🕐 13:00 | Чорногорія – Ірландія

22.05 | 🕙 22:00 | Болгарія – Польща

Група E

20.05 | 🕛 12:00 | Грузія – Франція

20.05 | 🕑 14:00 | Нідерланди – Греція

21.05 | 🕘 22:00 | Греція – Грузія

21.05 | 🕚 23:00 | Франція – Нідерланди

22.05 | 🕒 15:00 | Нідерланди – Грузія

22.05 | 🕖 19:00 | Франція – Греція

Група F

20.05 | 🕖 19:00 | Косово – Німеччина

21.05 | 🕛 00:00 | Бельгія – Італія

21.05 | 🕑 14:00 | Німеччина – Бельгія

21.05 | 🕒 15:00 | Італія – Косово

22.05 | 🕙 10:00 | Косово – Бельгія

22.05 | 🕚 11:00 | Італія – Німеччина

Група G

20.05 | 🕔 17:00 | Португалія – Казахстан

20.05 | 🕓 16:00 | трансляція | Латвія – Україна

| Латвія – Україна 21.05 | 🕙 10:00 | трансляція | Україна – Португалія

| Україна – Португалія 21.05 | 🕕 18:00 | Казахстан – Латвія

22.05 | 🕕 18:00 | трансляція | Україна – Казахстан

| Україна – Казахстан 22.05 | 🕓 14:00 | Португалія – Латвія