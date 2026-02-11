Сімон виграла золото Олімпіади-2026 в індивідуальній гонці, дві українки у чільній двадцятці

У межах біатлонних змагань на XXV зимових Олімпійських іграх 2026 був розіграний комплект медалей у ще одній особистій дисципліні – у жіночій індивідуальній гонці на 15 кілометрів. На старт вийшли чотири представниці України: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олександра Меркушина та Дарина Чалик. Усі, окрім титулованої Джими, – дебютантки Ігор.

Першою на дистанцію вийшла наймолодша учасниця української команди Олександра Меркушина. Для неї це була вже друга гонка, адже вона, до речі, єдина з сьогоднішньої четвірки брала участь у змішаній естафеті.

На першому вогневому рубежі 21-річна українка холоднокровно розібралася з кожною з п'яти мішеней – більш ідеального початку й не придумаєш. Хоча й на дистанції Олександра Меркушина була не надто швидкою. Але у гонці з таким форматом (за кожний неточний постріл до часу атлета додається штрафна хвилина) концентруватися передусім варто було саме на стрільбі. Українка майстерно відпрацювала й другий вогневий рубіж і навіть стала кращою з 20 суперниць на екваторі гонки!

На першу сходинку проміжного протоколу Меркушина-молодша повернулася і після третьої стрільби – нуль у графі неточних пострілів! На вирішальному вогневому рубежі молодій біатлоністці забракло досвіду та холоднокровності – припустилася єдиної в гонці хиби. Та в будь-якому разі дебютні особисті змагання можна занести собі в актив.

Олександра Меркушина Getty Images

Юлія Джима пішла на дистанцію під 31 номером. Нагадаємо, в змішаній естафеті олімпійська чемпіонка Ігор-2014 не стартувала. Тренери дали можливість зосередитися саме на "індивідуалці", яка за багаторічну кар'єру їй неодноразово вдавалася. Та й на Олімпіаді-2022 Джима, зазначимо, замкнула топ-десятку.

Одна з кращих снайперок минулого сезону в гонку увійшла класно. На стрільбі лежачи п'ять пострілів – і кожен у ціль. Хоча й також без крейсерських швидкостей. З положення стоячи на другому рубежі Джима знову бездоганна! Так саме й на третьому! Вкрай обережна швидкість не дозволила очолити гонку, але все мало б вирішитися на заключній стрільбі та останньому колі. Та в самий вирішальний момент досвідчена українка не витримала. Три неточних постріли відібрали надії на високий результат.

Христина Дмитренко також серед стрілецької світової еліти, тож і від неї в цій гонці очікували результату. На дистанцію українка пішла під 45 номером і вже могла частково орієнтуватися на час суперниць. З положення лежачи чернігівська атлетка стріляла без хиб, її швидкість була кращою серед українок, але не високою. Вся ставка однозначно була зроблена на снайперські якості.

Тактика бездоганно працювала – після третього вогневого рубежу українка йшла в топ-10 з абсолютним стрілецьким результатом, варто було б ідентично ідеально розстріляти мішені й на заключній стрільбі. Але прикра хиба змусила забути про високий результат… І Джима, і Дмитренко були до цього дуже близькими.

Ще одна олімпійська дебютантка, яка стартувала з пізніх номерів, Дарина Чалик була менш успішною в стрільбі, фінішувала за межами першої півсотні.

Те, що не вдалося українським дівчатам, – вдалося 22-річній біатлоністці з Болгарії Лорі Христовій! Чотири ідеальних стрільби плюс неточна стрільба багатьох іменитих суперниць дозволили їй сенсаційно здобути бронзову медаль Олімпіади-2026.

Олімпійською чемпіонкою стала Жулья Сімон з Франції. Потужна швидкість на дистанції дозволила здобути перемогу навіть з однією штрафною хвилиною. Срібло виборола лідерка поточного сезону Лу Жаномоно, також з Франції.

Олімпійські ігри 2026. Жіноча індивідуальна гонка

1. Жюлья Сімон (Франція, 0+1+0+0) 41:15.6

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+1+0) +53.1

3. Лора Хрістова (Болгарія, 0+0+0+0) +1:04.5

...

17. Олександра Меркушина (Україна, 0+0+0+1) +2:48.3

18. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+1) +2:50.5

53. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+3) +5:15.7

61. Дарина Чалик (Україна, 1+1+1+0) +5:59.2

Нагадаємо, на Олімпіаді-2022 перемогу в індивідуальній гонці здобула німкеня Деніз Херманн-Вік.

У п'ятницю, 13 лютого, на Олімпіаді-2026 відбудеться чоловіча спринтерська гонка, яка розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.