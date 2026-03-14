Отепя. Одиночна змішана естафета. Текстова трансляція

У неділю, 15 березня, у межах восьмого етапу Кубку світу з біатлону в естонському Отепя відбудеться одиночна змішана естафета.

Україну в гонці представлять Богдан Борковський та Анастасія Меркушина. "Синьо-жовті" вийдуть на старт під сьомим номером.

Сингл-мікст розпочнеться о 13:35 за київським часом.

Загалом на трасу в зимовій столиці Естонії вийде 27 команд.

Нагадаємо, що 14 березня відбулось два персьюти в Отепі. В чоловічій гонці переслідування виступали Дмитро Підручний і Віталій Мандзин, а в жіночій – Христина Дмитренко.