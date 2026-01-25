Феєричний Перро, прогнозована Жанмонно і надія від дуету українців: підсумки етапу Кубку світу в Нове-Место

В чеському Нове-Место пройшли гонки шостого етапу Кубку світу з біатлону, який став останнім перед стартом Олімпійських Ігор 2026, що розпочнуться вже 6 лютого в Італії.

"Чемпіон" традиційно підбиває підсумки минулого етапу.

Стабільно, але з проблисками надії

Український вболівальник продовжує сподіватися на хороші результати вітчизняних біатлоністів і у зазвичай фартовому для нас Нове-Место надії майже справдились. Мова йде про одиночну змішану естафету, де Україну представляли Віталій Мандзин та Олена Городна.

Наш дует видав чудову першу половину гонки, постійно перебуваючи в топ-3, що ненароком в голові промайнула думка: "а може зараз?". Як не дивно, українці були непогані ходом, але в другій половині гонки підвела стрільба. Так, обійшлося без штрафних кіл, але загалом 12 додаткових патронів – дещо забагато. На останньому колі Мандзин боровся проти швейцарця та у підсумку програв фінішну дуель на 0,2 секунди, привізши команду на шосте місце.

Хороший результат, враховуючи попередні виступи нашої збірної. Згодом Україна взагалі піднялась на п'яту позицію, через прикру дискваліфікацію збірної Німеччини, яка фінішувала першою, але Марлен Фіхтнер припустилася технічної помилки, йдучи з вогневого рубежу, і судді були вимушені покарати переможців.

Класична змішана естафета, на жаль, не вийшла такою яскравою для нас, як одиночна, і українці були на волосині від того, аби стати коловими та достроково завершити гонку, але зуміли все ж фінішувати 14-ми.

Перші очки в сезоні набрали Валерія Дмитренко, Юлія Джима та Тарас Лесюк, що зуміли потрапити до топ-40 в короткій індивідуальній гонці.

Також з позитивного відзначимо двох представників України в недільних масстартах, куди кваліфікувалися Віталій Мандзин та Христина Дмитренко. На жаль, Віталію гонка не вдалася, дещо втратила у швидкості наша надія чоловічої команди, та два штрафних кола відправили його на 23-тє місце фінішного протоколу, а Дмитренко взагалі не вийшла на старт…

Віталій Мандзин Getty Images

До головного старту сезону залишається менш ніж два тижні, то ж побажаємо нашим біатлоністам відновитися та підійти до Ігор в оптимальних кондиціях.

А де норвежці?

З норвежцями все в порядку, просто основний склад команди пропустив етап в Чехії, аби краще підготуватися до ОІ, втративши позиції в індивідуальних рейтингах.

Після італійської феєрії на німецьких етапах настала черга французів. Фантастичний для себе етап провів Ерік Перро. 24-річний француз показав світу, що підходить до Ігор-2026 в шикарній формі, здобувши дві перемоги в Нове-Место.

Спочатку Перро без шансів для суперників виграв коротку індивідуальну гонку, "привізши" партнеру по команді Жаклену понад 40 секунд, а в неділю також без особливих нервів виграв найпрестижнішу гонку – масстарт. На останньому вогневому рубежі конкуренцію Перро міг скласти американець Кемпбел Райт, але він припустився хиби.

Після гонок в Нове-Место Ерік Перро вийшов на чисте перше місце в боротьбі за Великий кришталевий глобус, випередивши тріумфатора минулих етапів Томмазо Джакомеля.

В жіночій частині змагань продовжує нарощувати відрив від конкуренток Лу Жанмонно, яка виграє вже понад 200 балів у найближчої переслідувачки. В Нове Место Лу виборола "срібло" в "індивідуалці", програвши партнерці по команді Бреза-Буше, та стала четвертою в масстарті, який подарував нам прекрасне закінчення другого триместру з перемогою Жюлії Сімон з фантастичним фінішем гонки.

Хто в лідерах?

Після завершення другого триместру і перерви Кубку світу на Олімпіаду можна підбити проміжні підсумки в рейтингах.

В загальному заліку поки що найцікавіша боротьба у чоловіків. Лідери рейтингу змінюються ледь не кожного етапу і це ще Йохан-Олав Ботн дав фору суперникам, пропустивши два німецькі етапи через хворобу, що далася в знаки й у Нове-Место – найкращим результатом норвежця стало сьоме місце в масстарті. Отож, лідирує Ерік Перро, за ним Джакомел і третім йде Себастьян Самуельсон, який невдало виступив в Чехії (73 і 13 місце).

У жінок конкуренції за вершину рейтингу не спостерігається, там королева одна – Лу Жанмонно. Всі інші програють понад 200 очок і відіграти це за три етапи навряд чи реально.

Кубок Націй

Чоловіки:

Норвегія – 5372 Франція – 5233 Швеція – 4806

…

11. Україна – 3312

Жінки:

Франція – 5189 Швеція – 4852 Норвегія – 4661

…

14. Україна – 3041

Чоловічій команді до 10-го місця (Словенії) і збереження квоти біатлоністів лише п'ять очок. Що стосується жінок, то піднятися в топ-10 навряд чи вдасться, враховуючи наші результати та більше, ніж 300 пунктів від Польщі.

До зустрічі 8 лютого на першому біатлонному старті на ОІ-2026!