Перро виграв масстарт Кубку світу, Мандзин став 23-м

У неділю, 25 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место відбувся чоловічий масстарт.

Перемогу у гонці здобув француз Ерік Перро, який з ідеальною стрільбою випередив на 9 секунд Кемпбела Райта із США. Третім прийшов норвежець Сверре Дален Аспенес.

Україну в масстарті представляв Віталій Мандзин, який відібрався завдяки вдалому виступу в індивідуальній короткій гонці, де посів 15 місце. Мандзин заробив коло штрафу після першої та третьої стрільби та прийшов 23-м.

Результати масстарту

Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 35:59.6 хвилин Кемпбелл Райт (США, 0+0+0+1) +9.0 Сверре Дален Аспенес (Норвегія, 0+0+0+0) +16.2 Фаб'єн Клод (Франція, 0+1+1+0) +23.8 Лукас Гофер (Італія, 0+0+1+0) +38.1 Емільєн Клод (Франція, 0+0+1+0) +41.0

...

23. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+1+0) +2:26.8

Згодом відбудеться жіночий масстарт, який розпочнеться о 19:15. Єдиною українкою, яка відібралась на гонку стала Христина Дмитренко. Однак згодо біатлоністка вирішила не брати участь у перегонах.