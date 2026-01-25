Перро виграв масстарт Кубку світу, Мандзин став 23-м
У неділю, 25 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место відбувся чоловічий масстарт.
Перемогу у гонці здобув француз Ерік Перро, який з ідеальною стрільбою випередив на 9 секунд Кемпбела Райта із США. Третім прийшов норвежець Сверре Дален Аспенес.
Україну в масстарті представляв Віталій Мандзин, який відібрався завдяки вдалому виступу в індивідуальній короткій гонці, де посів 15 місце. Мандзин заробив коло штрафу після першої та третьої стрільби та прийшов 23-м.
Результати масстарту
- Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 35:59.6 хвилин
- Кемпбелл Райт (США, 0+0+0+1) +9.0
- Сверре Дален Аспенес (Норвегія, 0+0+0+0) +16.2
- Фаб'єн Клод (Франція, 0+1+1+0) +23.8
- Лукас Гофер (Італія, 0+0+1+0) +38.1
- Емільєн Клод (Франція, 0+0+1+0) +41.0
...
23. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+1+0) +2:26.8
Згодом відбудеться жіночий масстарт, який розпочнеться о 19:15. Єдиною українкою, яка відібралась на гонку стала Христина Дмитренко. Однак згодо біатлоністка вирішила не брати участь у перегонах.