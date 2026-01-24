Італія перемогла в змішаній естефаті на етапі в Нове-Место, збірна України лише 14-та

У суботу, 24 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место відбулася змішана естафета.

Збірна України, яку в гонці представляли Олександра Меркушина, Юлія Джима, Антон Дудченко та Тарас Лесюк, фінішувала на 14-му місці.

Якщо зі стрільбою у "синьо-жовтих" ще було більш-менш, то в плані ходу наші біатлоністи дуже багато програли і взагалі були близькими до зняття з гонки.

Перемогу здобула збірна Італії, другою стала Франція, а замкнули трійку призерів господарі етапу чехи. На останніх метрах дистанції Міхал Крчмарж випередив американця Максима Жермена.

Результати змішаної естафети

1. Італія (0+10) 1:03:11,7

2. Франція (0+7) +24,7

3. Чехія (0+7) +57,2

4. США (0+7) +59,5

5. Швеція (0+8) +1:20,9

6. Норвегія (2+8) +1:41,1

...

14. Україна (1+11) +6:04,5

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, в межах Кубку світу відбулася і одиночна змішана естафета, на якій українська команда в складі Олени Городної та Віталія Мандзина показала 5-й результат.