Отепя. Чоловіча гонка переслідування. Онлайн-трансляція

У суботу, 14 березня, восьмий етап Кубку світу з біатлону в естонському Отепя відбудеться чоловіча гонка переслідування.

Україну в гонці представлять Дмитро Підручний та Віталій Мандзин, які кваліфікувалися за підсумком спринту.

Чоловічий персьют розпочнеться о 14:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Суботню змагальну програму продовжить жіноча гонка переслідування, яка розпочнеться о 17:00 за Києвом.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Отепя триватиме до 15 січня включно.