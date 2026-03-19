Голменколлен. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція

У четвер, 19 березня, в норвезькому Голменколлені жіночою спринтерською гонкою розпочнеться дев'ятий етап Кубку світу з біатлону.

У спринті Україну вперше в сезоні представлять шість біатлоністок: Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик, Олена Городна та Юлія Джима.

Жіночий спринт на 7,5 км розпочнеться о 17:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, заключний етап Кубку світу в Голменколлені триватиме до 22 березня включно.