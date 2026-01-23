Нове-Место. Одиночна змішана естафета. Онлайн-трансляція

У суботу, 24 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место відбудеться одиночна змішана естафета.

У синг-міксті візьмуть участь 25 команд, в тому числі Україна. "Синьо-жовті" вийдуть на старт під 12 номером.

Одиночна змішана естафета розпочнеться о 14:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове-Место триватиме до 25 січня включно. В останній змагальний день відбудуться два масстарти.