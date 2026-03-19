Олександра Меркушина провела найкращу в кар'єрі гонку на Кубку світу

Українська біатлоністка Олександра Меркушина посіла 14 місце у спринті, яким в норвезькому Голменколлені розпочався дев'ятий етап Кубку світу.

21-річна українка закрила всі 10 мішеней на вогневих рубежах і стала єдиною серед підопічних Миколи Зоца, кому вдалося потрапити до залікової зони.

Для Олександри Меркушиної це найкращий особистий виступ на Кубку світу. До цього вона лише одного разу потрапляла до топ-20 на найвищому рівні, посівши 17 місце в індивідуальній гонці на Олімпійських іграх 2026.

Також у суботню гонку переслідування кваліфікувалася Христина Дмитренко, яка з чистою стрільбою посіла лише 52 місце.

Натомість для Анастасії Меркушиної, Дарини Чалик, Олени Городної та Юлії Джими міжнародний сезон достроково завершений, оскільки вони не потрапили навіть до топ-60.

Виграла гонку шведка Ганна Еберґ, срібну нагороду здобула італійка Ліза Віттоцці, а на третій щабель п'єдесталу здійнялася молодша сестра переможниці Ельвіра Еберґ.

Натомість француженка Лу Жанмонно з одним промахом у пасиві посіла 6 місце, однак при цьому вона гарантувала собі здобуття першого в кар'єрі Великого кришталевого глобусу.

Кубок світу. Голменколлен. Жіночий спринт

1. 🥇 Ганна Еберґ (Швеція, 0+0) 20:20,4

2. 🥈 Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +5,3

3. 🥉 Ельвіра Карін Еберґ (Швеція, 0+0) +20,1

...

14. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) +1:19,0

52. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +2:14,2

69. Юлія Джима (Україна, 0+0) +2:48,1

76. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1) +3:11,6

79. Олена Городна (Україна, 0+2) +3:17,0

86. Дарина Чалик (Україна, 2+1) +3:45,0

Зазначимо, що в гонці вперше в сезоні виступили одразу 6 українок, оскільки Олександра Меркушина отримала персональну квоту як найкраща учасниця юніорського чемпіонату світу 2026.

Вже в наступному сезоні Україна матиме представництво лише у 4 спортсменки через підсумкове 14 місце у Кубку націй.

Нагадаємо, після попереднього етапу Кубку світу, що проходив в естонському Отепя, Жанмонно виграла Малий кришталевий глобус у заліку спринтів.

Завтра, 20 березня, у спринті в Голменколлені виступлять чоловіки. Гонка запланована на 17:15 за київським часом.