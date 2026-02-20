Українська правда
Олімпіада-2026. Жіночий масстарт. Онлайн-трансляція

Сергій Шаховець — 20 лютого 2026, 10:43
IBU

У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться жіноча гонка з масовим стартом на 12,5 кілометрів.

Україна вперше в історії виступів на Олімпійських іграх не матиме представництва в масстарті. Наші спортсменки не змогли кваліфікуватися до гонки, оскільки не потрапили до числа кращих біатлоністок на Олімпіаді-2026 серед тих, хто не здобував особистих нагород на Іграх та не входить до топ-15 загального заліку Кубку світу.

Дивіться трансляцію жіночого масстарту, організовану Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні". Гонка розпочнеться о 15:15 за київським часом.

Плеєр буде додано перед початком гонки.

Гонка в Антхольц-Антерсельві стане останньою в біатлонній програмі Олімпійських іграх 2026.

Напередодні відбулася жіноча класична естафета, в якій взяла участь збірна України. Олімпійське "золото" у цій дисципліні здобула Франція, а "синьо-жовті" фінішували на 9-му місці.

Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
