Нове-Место. Чоловіча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 22 січня 2026, 18:10
У четвер, 22 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на 15 кілометрів.

Україну в гонці представлять Богдан Борковський, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк.

Чоловіча коротка індивідуальна гонка розпочнеться о 19:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

19:23. Розпочалася індивідуальна гонка для ще одного представника України Віталія Мандзина.

19:19. Першим з українців на дистанцію Вирушив Богдан Борковський.

19:15. Гонка розпочалася!

Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове-Место триватиме до 25 січня включно.

