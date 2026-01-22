Нове-Место. Чоловіча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція
У четвер, 22 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на 15 кілометрів.
Україну в гонці представлять Богдан Борковський, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк.
Чоловіча коротка індивідуальна гонка розпочнеться о 19:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
19:23. Розпочалася індивідуальна гонка для ще одного представника України Віталія Мандзина.
19:19. Першим з українців на дистанцію Вирушив Богдан Борковський.
19:15. Гонка розпочалася!
Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове-Место триватиме до 25 січня включно.