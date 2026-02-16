Олімпіада-2026. Жіноча естафета. Онлайн-трансляція
У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться жіноча естафетна гонка за участі збірної України.
Тренерський штаб української команди оголосить склад дещо пізніше. Гонка розпочнеться о 15:45 за київським часом.
Дивіться трансляцію жіночої естафети, організовану Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".
Плеєр із трансляцією буде додано ближче до початку гонки.
Естафета в Антхольц-Антерсельві стане останньою для українських біатлоністок, адже в масстарті наші спортсменки не виступатимуть.
Нагадаємо, напередодні на Олімпіаді-2026 відбулася жіноча гонка переслідування, в якій історичне перше "золото" в біатлоні для Італії здобула Ліза Вітоцці.