Олімпіада-2026. Жіноча естафета. Онлайн-трансляція

Сергій Шаховець — 16 лютого 2026, 18:59
Олена Городна
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться жіноча естафетна гонка за участі збірної України.

Тренерський штаб української команди оголосить склад дещо пізніше. Гонка розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Дивіться трансляцію жіночої естафети, організовану Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Плеєр із трансляцією буде додано ближче до початку гонки.

Естафета в Антхольц-Антерсельві стане останньою для українських біатлоністок, адже в масстарті наші спортсменки не виступатимуть.

Нагадаємо, напередодні на Олімпіаді-2026 відбулася жіноча гонка переслідування, в якій історичне перше "золото" в біатлоні для Італії здобула Ліза Вітоцці.

Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
