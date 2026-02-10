Ботн став олімпійським чемпіоном в індивідуальній гонці, Підручний посів 18 місце

У межах біатлонних змагань на XXV зимових Олімпійських іграх 2026 був розіграний комплект медалей у чоловічій індивідуальній гонці за участі чотирьох українських біатлоністів.

Першим на дистанцію 20-кілометрового марафону вийшов Дмитро Підручний, у нього був 6-й стартовий номер. Лідер української команди протягом усієї кар'єри завжди казав, що ця дисципліна для нього є найменш комфортною, адже боротися доводиться не у швидкій контактній, а в довгій заочній боротьбі. Хоча й на Олімпіаді-2022 саме в індивідуалці він потрапив до топ-20. Для нього в цій дисципліні це не так і погано.

На першому вогневому рубежі (в індивідуальній гонці чотири стрільби, виконуються почергово з положень лежачи та стоячи, за кожен промах до часу біатлоніста додається 1 хвилина) Підручний відпрацював ідеально. Але вже на стрільбі стоячи, як і в попередній гонці – змішаній естафеті, стався провал. Три кулі повз ціль позбавили українця шансів поборотися за омріяну олімпійську медаль. На третьому та заключному, четвертому, вогневих рубежах досвідчений атлет виправився, але вже було запізно. Відіграти штрафні хвилини за рахунок швидкості у цій дисципліні майже нереально. Шкода, адже швидкість у Підручного під час Олімпіади досить непогана.

Віталій Мандзин увійшов у гонку з 26-ї стартової позиції. Як і Підручний, вправно закрив усі мішені, зробивши класний заділ для боротьби. Але на стрільбі стоячи не втримав лідерські позиції. Одна хиба відсунула українця нижче в проміжному протоколі. Аби сподіватися на боротьбу за високі місця, потрібно було ідеально відпрацювати на третій стрільбі, але й тут дебютант Віталій "заробив" штрафну хвилину. А на заключному вогневому рубежі був покараний одразу двома…

Віталій Мандзин Getty Images

Можливо, дещо більше очікували й від Антона Дудченка, який через хворобу проводить важкий сезон. Причому саме на цій трасі і саме в цій дисципліні він продемонстрував найкращий результат у кар'єрі в особистих гонках – 5-те місце у 2021 році. Але дива не сталося. Попри якісну та майже бездоганну стрільбу, українцю дуже важко даються метри дистанції. Особливо у високогірному Антгольці.

Тарас Лесюк, який дебютував на цій Олімпіаді та й загалом на Іграх, мав чотири неточні постріли – без шансів на боротьбу навіть у топ-40.

А до статусу головної сенсації гонки, а можливо, й усієї біатлонної програми на Іграх, протягом усієї дистанції тихо та вперто прямував Оллі Хіденсало з Фінляндії – жодного неточного пострілу за чотири стрільби! Він фінішував раніше за конкурентів, які ще боролися на дистанції, тож довелося нестерпно чекати. Навіть попри одну хибу фіна у заочному протистоянні випередив надшвидкий Ерік Перро, а потім і норвежець Олав Ботн, який також був бездоганним у стрільбі і в підсумку здобув золото!

Безповоротно диво відібрав ще один норвежець – Стурла Легрейд, який зіштовхнув фіна на четверту позицію. Та навіть такий прорив – неймовірне досягнення для чоловічого фінського біатлону!

До речі, 35-річний атлет свій найкращий результат за всю кар'єру продемонстрував саме в "індивідуалці" на чемпіонаті світу 2025, посівши також 4-те місце.

Олімпійські ігри 2026. Чоловіча індивідуальна гонка

1. Йоган Олав Ботн (0+0+0+0) 51:31.5

2. Ерік Перро (0+1+0+0) +14.8

3. Штурла Легрейд (0+0+1+0) +48.3

4. Оллі Гіденсало(0+0+0+0) +1:29.7

5. Філіпп Наврат (1+0+0+0) +1:31.5

6. Томаззо Джакомель (1+1+0+1) +2:27.5

...

18. Дмитро Підручний (0+3+0+0) +4:38.9

28 Віталій Мандзин (0+1+1+2) +5:23.5

35. Антон Дудченко (0+1+0+0) +5:50.2

65. Тарас Лесюк (1+2+0+1) +9:00.0

Нагадаємо, на Олімпіаді-2022 у Пекіні золото в індивідуальній гонці здобув Кантен Фійон Майє з Франції.

Завтра, 11 лютого, на Олімпіаді-2026 відбудеться жіноча індивідуальна гонка, яка розпочнеться о 15:15 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією третього змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.