Норвегія виграла сингл-мікст в Отепя, Україна 9-та, Францію дискваліфікували

У межах останнього змагального дня етапу Кубку світу з біатлону в естонському Отепя відбулася одиночна змішана естафета. Українську збірну представляв дует Богдан Борковський та Анастасія Меркушина. У підсумку команда посіла 9 місце.

Обидва представники України, м'яко кажучи, не вразили в особистих гонках поточного етапу. Але сильніших представників тренерський штаб делегував у класичну змішану естафету. Борковський у цій дисципліні дебютував на рівні Кубку світу.

Дисципліна, в якій дуже багато залежить саме від стрільби, проходила за складних вітрових умов. Ще під час пристрілки перед гонкою було зрозуміло, що інтрига та провали практично гарантовані.

Натомість Борковський на першій стрільбі першого етапу зумів уникнути проблем – для того, щоб закрити п'ять мішеней, скористався лише одним додатковим патроном. З шести пострілів українець відпрацював і другу стрільбу, хоча й втратив чимало додаткових секунд, намагаючись поцілити в останню мішень. Естафету передав 9-м із відставанням у 43 секунди (в одиночній змішаній естафеті передача відбувається одразу ж після вогневого рубежу).

Невисокий темп пересування на дистанції Меркушина могла б компенсувати лише ідеальною стрільбою. І на першій їй це вдалося сповна – п'ять із п'яти, причому відпрацювала українка ритмічно та без затримок. Хоча відіграти кілька позицій у проміжному протоколі не вдалося. А на "стійці" холоднокровність немов вітром здуло. Українська біатлоністка намагалася ризикувати, стріляти швидко, але в підсумку довелося зазирнути на штрафне коло – трьох додаткових патронів не вистачило, аби розібратися з усіма мішенями…

Рятувати ситуацію Борковський вирушив із 15 позиції, хоча й відставання від лідера трималося майже ідентичним – у межах хвилини. Лідери за високого вітру не вражали точністю, але й Богдан шансом не скористався, щоправда, штрафного кола вдалося уникнути. Стрільбу стоячи Борковський провів упевненіше і вже підняв команду на 10 позицію. До лідера Норвегії було майже 2 хвилини. Натомість боротися за топ-6 шанси залишалися цілком реальними.

Ідеально показова стрільба Анастасії Меркушиної дала змогу проскочити вже на 8 місце! З'явився шанс навіть боротися за бронзу – до медалі було пів хвилини, а з огляду на те, як важко стріляли суперники, то не така вже й сенсація. Але для цього потрібно було відмінно провести заключну стрільбу, а Меркушина використала два додаткові патрони.

Перемогу здобула команда Норвегії (Стурла Легрейд, Каролін Кноттен). Срібло у Швеції, а бронза дісталась Фінляндії, яка в цьому сезоні вже навіть мала перемогу в цій дисципліні. Україна втримала позиції в чільній десятці – 9 позиція на фініші.

Кубок світу. Отепя. Жіноча гонка переслідування

1. 🥇 Норвегія (0+8) 40:39,3

2. 🥈 Швеція (3+13) +1:38,1

3. 🥉 Фінляндія (1+15) +1:45,7

4. Німеччина (3+17) +2:09,9

5. Польща (6+14) +2:15,2

6. Італія (4+14) +2:16,5

...

9. Україна (1+11) +2:37,4

Зазначимо, що збірну Франції, яка була серед лідерів, дискваліфікували за порушення правил стрільби. Емільєн Жаклен використав зайвий додатковий патрон.

У сезоні 2025/2026 це була остання одиночна змішана естафета. Раніше на етапі Кубку світу у шведському Естерсунді українська команда (Антон Дудченко, Анастасія Меркушина) посіла 12 місце. У чеському Нове-Мєсто Україна фінішувала на 5-й позиції (Олена Городна, Віталій Мандзин).